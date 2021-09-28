Пока ИТ-компании бегут из России за инвестициями, российские инвесторы уезжают, чтобы вкладываться в иностранцев

Российские софтверные компании, которые не находят финансирования внутри страны, ищут инвесторов за рубежом. При этом инвесторы, не находя в России проекты, в которые можно вкладываться, финансируют в них за пределами страны. Софтверной индустрии требуется в 2,5 раза больше инвестиций — еще около 80 млрд руб. На данный момент объем внешнего инвестирования в сферу разработки ПО составил 46,5 млрд руб., следует из отчета разработчиков ПО России «Руссофт». Однако если компании не ожидают в ближайшие несколько лет увеличения инвестиций, то эксперты рассчитывают, по крайней мере, на рост количества профессиональных инвесторов.

Недофинансирование сферы разработки ПО

Российские софтверные компании ищут инвестиций за рубежом, пока отечественные инвесторы вкладываются в иностранные проекты, говорится в исследовании ассоциации разработчиков ПО России «Руссофт». При этом сфера разработки софта недофинансируется почти на 80 млрд руб. Так, объем внешнего инвестирования в 2020 г. составил примерно 10 млрд руб.($140 млн), общий объем инвестиций — 46,5 млрд руб. ($640 млн). Софтверной индустрии требуется в 2,5 раза больше инвестиций — 125 млрд руб. на рекрутинг разработчиков, маркетинг и исследования. Соответственно, имеющийся объем инвестиций в индустрию составляет только 37% от ее потребности. При этом внешние инвестиции обеспечивают 22% от всех инвестиций, полученных компаниями в 2020 г., следует из отчета.

«В России сложилась парадоксальная ситуация. Компании не могут найти источник финансирования внутри страны, а потому меняют юрисдикцию, — отмечают эксперты “Руссофт”. — При этом успешно развиваются за рубежом, найдя там инвесторов. В то же время, российские инвестиционные фонды не находят внутри страны те проекты, в которые можно вкладываться, а потому переносят свою деятельность за рубеж. Им нужны не просто отдельные проекты, а их поток, которого они в России не видят».

Софтверной отрасли требуются миллиарды на рекрутинг, маркетинг и исследования

По словам экспертов «Руссофт», компании не ожидают улучшений в плане инвестиций последующие два года. Однако они рассчитывают увеличить долю внешнего финансирования в общем объеме инвестиций с 21% в 2020 г. до 54% в 2022 г.

Проблемы на пути финансирования

Для эффективных вложений в сфере высоких технологий нужны особые знания, считают эксперты «Руссофт». Существует острая нехватка именно необходимых компетенций у большой массы потенциальных инвесторов, хотя, судя по ряду признаков, ситуация постепенно, но меняется, отмечают они.

Доля внешнего финансирования в общем объеме инвестиций по годам

Но даже при неограниченных источниках инвестиций софтверные компании не смогут воспользоваться ими в силу дефицита кадров. «Хотя инвестиции требуются не только под рекрутинг разработчиков ПО. У российских компаний очень маленькая доля расходов на маркетинг, а без этих вложений по-настоящему широкомасштабная зарубежная экспансия невозможна», — говорят эксперты.

Историческая справка по инвестициям

Многолетние наблюдения ассоциации говорят о том, что компаний, которые рассчитывали на внешние инвестиции до 2018 г., было как минимум в два раза больше, чем получателей инвестиций. Например, если 14% опрошенных компаний ожидали по итогам 2017 г. получить внешние инвестиции, то в реальности таковых оказалось только 6%.

Доля компаний, которые привлекали или планируют привлечь внешнее финансирование

К 2018 г. результаты опросов показали, что компании стали более реально оценивать перспективы привлечения инвестиций. «Если по их объему они еще значительно переоценивали имеющиеся возможности, то по факту привлечения средств из внешних источников большого различия с прогнозами уже не было», — говорят эксперты «Руссофт». Например, на инвестиции в 2018 г. рассчитывали 11% компаний, опрошенных в 2017 г., и 12% компаний, опрошенных в начале 2018 г. Доля фактических получателей инвестиций полностью соответствует прогнозу — 11%. Однако в 2020 г. разница между ожиданием внешних инвестиций и фактом их получения оказалась большой: если привлечь внешние инвестиции планировало 12% компаний, то по факту таких оказалось только 7%, следует из отчета.

Внешние инвестиции

За неполный 2021 г. (фактически за 8 мес.) сообщений о привлечении инвестиций российскими компаниями в СМИ оказалось почти в два раза больше, чем за весь 2020 г., а также за весь 2019 г. Чаще всего инвесторами выступают частные фонды, клубы инвесторов, частные лица — о чем есть 24 упоминания (9 в 2020 г. и 15 в 2021 г.) в СМИ. «Это отечественные фонды или фонды, принадлежность которых к какой-то стране не указывалась, — отмечают в “Руссофт”. — В то же время, ряд инвесторов однозначно определялись как иностранные «в 2020 г. только одно упоминание такого инвестора, а в 2021 г. — сразу восемь».

Доля общего объема инвестиций в объеме требуемых вложений

Госструктуры (фонды или институты развития, распределяющие гранты) упоминались в СМИ качестве инвесторов десять раз (три раза в 2020 г. и шесть — в 2021 г.), российские корпорации — четыре раза (по два раза в 2020 г. и 2021 г.). Количество таких фондов медленно, но растет, следует из отчета.

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«Таким образом, надежды на рост количества профессиональных инвесторов или консультантов на российском венчурном рынке имеют под собой основания. И это внушает осторожный оптимизм», — отмечают эксперты.