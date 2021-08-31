Банки просят МВД не закрывать сервис проверки паспортов. Аналог на Госуслугах им не нравится

Министерство внутренних дел планирует закрыть сервис проверки недействительности паспортов, которым активно пользуются банки. Вместо этого участникам финансового рынка предлагают пользоваться альтернативным сервисом на госуслугах. Однако он работает в пилотном режиме около двух лет со сбоями и бывает периодически недоступен. При этом на нем установлен месячный лимит на запросы, который банки исчерпают за один день.

МВД хочет закрыть свой сервис

МВД планирует закрыть сервис «Проверки по списку недействительных российских паспортов». Вместо него участникам финансового рынка, а также гражданам предлагается использовать альтернативный сервис, размещенный на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Центральный Банк (ЦБ) письмо с просьбой сохранить сервис проверки паспортов, так как финансовые организации в своей работе используют именно его. При этом авторы письма указывают на ряд проблем, которые возникают при работе с альтернативным сервисом на госуслугах — периодическая недоступность, случаи длительного ожидания ответа, а также лимит до 20 тыс. запросов в месяц.

В своем ответе ЦБ указал, что разделяет озабоченность совета финансового рынка по вопросу закрытия указанного сервиса. И на данный момент ЦБ прорабатывает этот вопрос с МВД.

Кто пользуется сервисом

Сервисом проверки недействительных паспортов активно пользуются банки и иные финансовые организации для предотвращения мошенничества и борьбы с отмыванием средств. При этом банки при миграции сервиса на ЕПГУ превысят установленный лимит всего за один день, пишет «Коммерсант».

МВД хочет закрыть сервис проверки недействительность паспортов

Не смотря на то, что сервис МВД не является юридически значимым, все пользуются именно им, потому что там находится самая достоверная информация о недействительных паспортах, говорит глава НСФР Андрей Емелин. При этом юридически значимый сервис Портала госуслуг уже несколько лет находится в тестовом режиме и работает со сбоями, говорит он.

Также сервис МВД используется в качестве обратной связи с ведомством при обнаружении гражданами ошибок. В случае, если результат проверки документа имеет неверное значение, гражданин может сообщить об этом. После проведения соответствующей проверки, статус паспорта в информационных системах МВД может быть скорректирован.

К чему приведет закрытие сервиса

Если сервис МВД прекратит работать, могут возникнуть проблемы в работе банков, например, усложнится работа по открытию новых счетов, а также борьба с отмыванием доходов и финансированием терроризма, говорит Емелин. Это, в свою очередь, приведет к дополнительным расходам на проверку подлинности паспортов со стороны банков.

НСФР в своем обращении к ЦБ при закрытии сервиса просит сохранить доступ к источнику информации, который предоставляет МВД. А именно, обновляемый список недействительности паспортов, который размещен на сайте ведомства в формате открытых данных. Данный список обезличен и при необходимости может быть встроен в любые информационные системы. Его крайне важно, чтобы у заинтересованных лиц и организаций, деятельность которых связана с необходимостью проверки действительности паспорт, был доступ к нему.