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Ozon озолотил своего экс-гендиректора акциями на $25 млн

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, Текст: Игорь Королев
Ozon запустил новую опционную программу для своих сотрудников и партнеров, под которую зарезервировано 13% акций компании. Бывший гендиректор компании Бернард Люке имеет опцион, на реализации которого он может заработать $25 млн.

Опционная программа Ozon

Интернет-магазин Ozon представил новую опционную программу для своих сотрудников и партнеров. Программа появилась после того, как в конце 2020 г. Ozon провел публичное размещение акций (IPO) на американской бирже NASDAQ и привлек $1,2 млрд.

Под новую опционную программу зарезервировано 30,8 млн американских депозитарных акций (ADS) Ozon (14% от общего числа). С учетом прежней опционной программы от 2018 г. Ozon зарезервировал для бонусов сотрудникам 32,5 млн ADS (15,6% от общего числа).

Максимальная цена реализации одного опциона в рамках новой опционной программы составляет $53,36. Это выше нынешних котировок Ozon, при которых акция стоит $49,86.

Бонус для бывшего гендиректора Ozon Бернарда Люке

Ozon также заключил новое опционное соглашение со своим бывшим гендиректором, швейцарцем Бернаром Люке (Bernard Lukey). Ранее Люке имел право на покупку 20 тыс. акций компании.

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Бывший гендиректор Ozon Бернард Люке имеет опцион, на реализации которого он может заработать $25 млн

Перед IPO компания Ozon раздробила свои акции в соотношении 1:25. Соответственно, теперь у Люке будет опцион на покупку 500 тыс. акций Ozon (0,2% от общего числа). Цена реализации одной акции составляет $1,95. Реализовать опционы Люке сможет в период до 10 июня 2021 г.

Стоимость реализации всего опциона составит для Люке $975 тыс. В то же время, исходя из нынешних котировок, рыночная стоимостью всего данного пакета составляет $25 млн. То есть Люке может заработать на акциях Ozon $24 млн.

Люке возглавлял Ozon в период с 2005 по 2011 гг. Затем он до 2020 г. входил в совет директоров компании. До этого он руководил маркетингом в фонду Ru-net Holdings, созданным Baring Vostok – старейшим и одним из крупнейших инвестором Ozon. После ухода из Ozon Люке возглавлял швейцарский офис Yandex.

Подробности опционной программы Ozon

Помимо классических опционов бонусы сотрудникам и партнерам могут выплачиваться в виде права на оценку акций (stock appreciation Right, SAR) и единиц с ограниченным запасом (restricted stock unit, RSU).

В отличие от опционов в случае с SAR его обладатель не должен выкупать акцию по определенной цене: он просто получает наличными разницу между текущей рыночной стоимостью акций и их заранее оговоренной стоимостью. RSU же позволяет его обладателю получать акции компании по истечении какого-либо периода времени.

В случае с опционами Ozon также может выплатить их обладателю разницу между текущей рыночной стоимостью акций и стоимостью реализации опциона без реализации самого опциона. В случае с RSU компания Ozon также может выплатить их обладателю наличными рыночную стоимостью соответствующего пакета акций без передачи самих акций.

Лицо, получившее опцион на покупку определенного количества акций Ozon, будет постепенно получать право на их реализацию. Опционы на четверть от данного пакета акций можно будет реализовать в первую годовщину после получения опциона. Опционы же на оставшиеся части можно будет реализовывать по 1/16 каждый квартал в течение трех последующих лет.

Возможность реализовывать опционы на новые порции акций будет появляться только в случае продолжения работы обладателя опциона в Ozon (или продолжения сотрудничества с компанией). Аналогичные требования распространяются на SAR и RSU.

В случае изменения контроля над Ozon обладатели опционов, срок реализации которых еще не подошел, получат право на реализацию соответствующих опционов. В отношении остальной порции опционов право реализовать их появиться через год после изменения контроля над Ozon при условии, что соответствующая персона не будет уволена из компании из-за злоупотреблений.

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