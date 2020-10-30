Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Вебинар CNews «Факторы успешного выбора контакт-центра» состоится 18 ноября

Телеком Интернет Интеграция ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции
Вебинар CNews «Факторы успешного выбора контакт-центра» состоится 18 ноября

18 ноября 2020 г. состоится вебинар «Факторы успешного выбора контакт-центра».

Для успешного выбора контакт-центра важно учитывать многие факторы.

Особое внимание в вебинаре будет отведено существующим подходам и возможностям перехода на новую технологическую платформу, учитывая размер и специфику архитектуры контакт-центра, а также требованиям к отказоустойчивойсти.

Кроме того, мы расскажем, почему очень важно использовать решение, все компоненты которого, включая запись, речевую аналитику, WFM и QM, принадлежат одному производителю, и в чем заключается основная ценность внедрения искусственного интеллекта в работу контакт-центра.

Помимо особенностей реализации правильной стратегии, в выступлении будут также освещены возможные ошибки и способы их устранения на пути внедрения решения.

Основные темы вебинара:

  • Выбор контакт-центра: на что обращать внимание?
  • Автоматизация работы: какую пользу приносит AI?
  • Внедрение решения: какие бывают ошибки и как их избежать.

Спикеры:

Вячеслав Морозов, директор по развитию бизнеса в России и СНГ, Genesys;
Александр Камитов, Senior Solutions Consultant, Genesys.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Наталья Теличева.

Другие материалы рубрики

ОНЛАЙН-конференция CNews «Цифровой офис будущего» состоится 14 октября

ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября

ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября

Шестая конференция Fortinet Security Day 2020 состоится 30 сентября

Конференция CNews «Рынок облачных услуг: новые драйверы» состоится 17 сентября. Успейте подать заявку!

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов: выбор ZOOM

Обзор смартфона vivo V20: первый гаджет 2020 года на Android 11

Техноблог

Как избежать обновлений, которые сломают ваши устройства?

Лучшие планшеты 2020 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новая магнитная лента с плотностью записи выше, чем у SSD и дисков Blu-ray

Графитовые пленки охлаждают гаджеты, не занимая места

Апокалипсис? Бетельгейзе ближе к Земле, чем мы думали

Самое раннее свидетельство существования человека на Аравийском полуострове — следы, которым 120 тысяч лет
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам В России создают ситуационные центры с искусственным интеллектом В России создают ситуационные центры с искусственным интеллектом Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online