Новое в СХД
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

Добрый хакер раздает бесплатно миллионы записей из украденных баз данных

Безопасность Стратегия безопасности Кадры
, Текст: Роман Георгиев
Прославившийся взломом репозиториев Microsoft на GitHub хакер раздаёт бесплатно сведения из украденных баз данных 18 разных ресурсов. Всего в комплекте 386 млн записей.

Заработал - подари

Группировка Shiny Hunters (возможно, состоящая из одного человека), начиная c 21 июля 2020 г. заваливает хакерские форумы пользовательскими записями из баз данных, предположительно украденных из почти двух десятков компаний.

Предполагаемый автор утечки заявляет, что в его распоряжении - 386 млн записей из баз данных, принадлежавших 18 компаниям. Все эти сведения он стал выкладывать на хакерские форумы задаром.

Слитыми оказываются данные, украденные из ресурсов Appen.com, Chatbooks.com, Dave.com, Drizly.com, GGumim.co.kr, Havenly.com, Hurb.com, Indabamusic.com, Ivoy.mx, Mathway.com, Proctoru.com, Promo.com, Rewards1.com, Scenbird.com, Swvl.com, TrueFire.com, Vakinha.com.br, Wattpad.com. В половине случаев данные уже в том или ином виде сливались, в том числе, «на коммерческой основе».

«А я подумал: ну что, я денег поднял достаточно, и решил слить всё для всеобщего блага», - заявил хакер изданию Bleeping Computer. - «Некоторые, конечно, расстроились: они всего несколько дней назад платили перекупщикам, - но мне всё равно».

Цены на слитые данные могут разниться в сотни раз: от $500 до $100 тыс. (столько просили за данные, украденные из Wattpad, например).

Срок годности

С начала этого года Shiny Hunters отметился несколькими крупными взломами; наиболее «триумфальным» стал взлом приватных репозиториев Microsoft на GitHub, откуда он увёл около 500 ГБ кода. Впрочем, значимость этих исходников была весьма сомнительной.

goodhacker600.jpg
Прославившийся взломом репозиториев Microsoft на GitHub хакер раздаёт бесплатно сведения из украденных баз данных

«Бесплатно на хакерские форумы выкладываются данные, которые перестали приносить стабильный и регулярный доход, - отмечает Дмитрий Залманов, эскперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - У любой утечки есть срок годности, и чем менее ценные данные украдены, тем он короче. Около трети массивов данных из набора Shiny Hunters датированы июнем-июлем этого года, остальные инциденты случились, скорее всего, ненамного раньше. Судя по тому, как быстро хакер решил их начать раздаривать, эти данные представляют далеко не самую высокую ценность. Впрочем, пользователям пострадавшим ресурсов всё равно необходимо срочно сменить пароли и принять любые другие меры для собственной защиты».

Сотрудники издания Bleeping Computer отмечают, что в некоторых из «раздариваемых» массивов присутствуют логины и пароли пользователей, а также другие сведения, которые киберзлоумышленники могут использовать для совершения преступлений. Так что угроза для конечных пользователей сохраняется.

Другие материалы рубрики

Евросоюз впервые в истории ввел санкции против россиян за кибератаки. Доказательств их вины не представлено

Как Стив Джобс расправлялся с неугодными разработчиками приложений для iPhone

Проигранный в карты крупный производитель смартфонов создал дешевый мобильник с огромной батареей

Резко выросли зарплаты приезжих программистов в США

Программистка выложила в открытый доступ исходники 50 компаний от Microsoft до Qualcomm

После катастрофы с 7 нм Intel уволила главного инженера и перекроила структуру

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Процессоры AMD — оптимальное решение для вашего компьютера НР

Квартирные системы проветривания: виды, особенности, применение

Лучшие газонокосилки и триммеры для газона: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit Stratos 3

Показать еще

Наука

Кардиостимуляторы зарядятся фотонной энергией

Новый подход к ИИ: к нейронам подселили астроциты

Вытянутые объекты можно скрыть от радаров

Новая солнечная батарея хранит энергию в жидкой форме
Показать еще
Импортозамещение ВКС в госструктурах затянется на годы Импортозамещение ВКС в госструктурах затянется на годы Билетная система сохранится, даже если билеты станут виртуальными Билетная система сохранится, даже если билеты станут виртуальными Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live