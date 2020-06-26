ВТБ запатентовал технологию проверки данных для микросервисных систем

ВТБ получил патент на разработанную банком технологию проверки данных, которая ориентирована на системы микросервисной архитектуры. Банк продолжает работу по созданию операционно-технологической платформы, основой которой станет микросервисная ИТ-архитектура нового поколения.

В чем суть

Специалисты ВТБ разработали технологию, которая позволяет проверять корректность вводимых пользователем или передаваемых в систему через интерфейс данных. Алгоритм позволяет проводить проверки разной сложности: от допустимой длины или наличия цифр и букв до контроля одновременного выполнения нескольких необходимых условий, проверок по справочникам и так далее.

Команды разработчиков микросервисов на основе этой технологии смогут применять свои правила валидации для попадающих в автоматизированные системы данных.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик напомнил, что «одной из задач утвержденной ВТБ стратегии цифровой трансформации является построение передовой операционно-технологической платформы, основу которой составит микросервисная ИТ-архитектура нового поколения».

«Получение данного патента — очередной шаг к созданию конкурентных преимуществ группы ВТБ по скорости внедрения технологических решений и вывода новых сервисов на рынок», — пояснил он.

Техническая реализация

В основе решения лежит модульный подход. Он подразумевает разделение функциональности на управляющую и исполняемую части. Первая отвечает за настройку и определение условий срабатывания контроля данных, а вторая — за непосредственную техническую реализацию валидации на стороне сервера (или бэкенд-реализацию) и на стороне пользователя (фронтэнд-реализацию).

ВТБ запатентовал проверку данных в микросервисных системах

Помимо этих двух модулей, технология предполагает наличие библиотеки управления метаданными, которая и реализует саму функциональность создания, конфигурирования и исполнения проверок. Библиотека предоставляет доступ к структурам данных в базах данных, в которых и хранятся настройки валидации. Четвертый модуль — сам микросервис, который предоставляет REST API для доступа к настройкам контролей.

Благодаря модульному подходу организована независимая разработка и развертывание контролей, которые реализованы в разных функциональных стримах.

Что трансформируется

Согласно стратегии трансформации ВТБ, одной из задач до 2022 г. является ускорение цифровизации бизнеса. В частности, планируется существенный рост доли цифровых каналов во взаимодействии с клиентом: более 50% продаж к концу 2022 г. будут полностью цифровыми и не потребуют визита в отделение. Более 80% сервисных операций будут переведены в дистанционные каналы. Кроме того, банк стремится к 100-процентной доступности продуктов в электронных каналах.