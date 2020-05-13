Несовершеннолетний хакер украл у матерого бизнесмена 24 миллиона долларов

Хакер-подросток Эллис Пинкси обворовал предпринимателя Майкла Терпина, украв у него $24 млн в криптовалюте. Бизнесмен хочет засудить его и заставить возместить ему $71 млн. У него есть опыт судебных тяжб с хакерами – в 2019 г. он заставил другого киберпреступника, тоже укравшего у него криптоденьги, выплатить ему почти $76 млн.



Крупный бизнесмен против подростка

Американский предприниматель Майкл Терпин (Michael Terpin) подал в суд на подростка Эллиса Пинкси (Ellis Pinksy) за кражу с его с счетов $24 млн. По словам Терпина, основателя и гендиректора консалтинговой компании Transform Group, Пинкси украл эти деньги, взломав его мобильный и добравшись до его криптовалютных счетов.

Бизнесмен, пишет Bloomberg, указывает, что взлом и последовавшая за ним кража денег были осуществлены Пинкси в 2018 г., когда ему было 16 лет. Терпин уверен, что он действовал не один – ему якобы помогали его сообщники, имена которых на момент публикации материала не раскрывались. Известно лишь, что в иске Терпина говорится о 20 пособниках Пинкси.

Как осуществлялся взлом

Майкл Терпин полагает, что Пинкси с сообщниками отслеживал владельцев криптокошельков с крупными запасами виртуальных монет и взламывал их телефоны, чтобы затем перехватывать аутентификационные сообщения и проникать в их криптоаккаунты для перевода средств на сторонние счета.

Майкл Терпин имеет успешный опыт судебных тяжб с хакерами-ворами

Терпин не уточнил, как именно группе подростков удавалось подключаться к мобильным устройствам. По его мнению, они могли быть в сговоре с сотрудниками операторов связи, или же они попросту каким-либо образом обманывали их, выдавая себя за истинных владельцев мобильных номеров.

Деньги под матрасом

По словам бизнесмена, 18-летний на момент подачи иска Эллис Пинкси хвастался друзьям, что занимается хакерством и кражей криптоденег с 13 лет. За этот период он якобы смог перевести со счетов жертв более $100 млн и якобы конвертировал криптовалюту на сумму в несколько тысяч долларов в наличные деньги, которые хранил у себя в спальне.

Терпин утверждает, что как только Пинкси узнал, что на него подают в суд, он перечислил бизнесмену криптовалюту и наличные деньги и даже прислал ему часы на общую сумму в $2 млн, тем самым признавая свою вину. Как пишет Bloomberg, Терпин не намерен довольствоваться этим и собирается отсудить у горе-хакера сумму, размер которой в несколько раз превышает ту, что Пинкси украл у него.

Чего добивается Терпин

Майкл Терпин в своем иске указал сумму в размере $71 млн. Бизнесмен действовал в рамках федерального закона США, позволяющего требовать с ответчика возмещения ущерба в трехкратном размере.

Терпин, пишет агентство Reuters, также судится с AT&T с 2018 г., одним из крупнейших операторов связи в США, требуя с него $240 млн за то, что тот уделял недостаточно внимания обеспечению безопасности своей сети, что и позволило Пинкси обворовать его. Оператор подал заявление о закрытии этого дела, и суд намерен удовлетворить прошение.

Возможные помощники хакера

Терпин уверен, что среди тех, кто помогал Пинкси обкрадывать владельцев криптовалютных счетов, были и довольно известные в хакерском сообществе личности. Один из них – это Николас Трулья (Nicholas Truglia), одним из крупнейших в мире SIM-свопперов, с которым бизнесмен судился в первой половине 2019 г. SIM-своппинг – это вид мошенничества, подразумевающий подделку SIM-карт с целью получения доступа к различным счетам и аккаунтам истинного владельца номера.

Иск против Трульи Терпин подал в декабре 2019 г., обвиняя его, как и Пинкси, в краже его криптоактивов через взлом его мобильного телефона. В мае 2019 г. он выиграл дело – Верховный суд Калифорнии обязал ответчика выплатить бизнесмену $75,8 млн в качестве компенсации.

Вторым пособником Пинкси Майкл Терпин назвал Джоэла Ортиса (Joel Ortiz), тоже имевшего проблемы с законом из-за SIM-своппига. За счет махинаций с SIM-картами Ортис похитил $5 млн, и за свои преступления в апреле 2019 г., после признания вины, он был приговорен к десяти годам лишения свободы.