Qameta Software запускает SaaS-версию Allure TestOps

На данный момент более 150 крупных предприятий используют on-premise систему для построения TestOps в разработке ПО: повышения прозрачности результатов работы QA, автоматизации тестирования и ускорения релизных циклов. Среди пользователей платформы представлены банки, телеком-компании, ритейл, IT-компании, более трети из которых являются представителями Западной Европы и США.

Более 100 стартапов и небольших команд ожидают релиза SaaS-версии, более доступной и гибкой с точки зрения поддержки и инфраструктуры.

«Это результат длительного цикла разработки: в скором времени, кроме On-Premise варианта будет доступен SaaS. Вариант с доступом по формату «как услуга», разумеется, расширит аудиторию пользователей коммерческих версий. За счет снижения требований к уровню специалистов, поддерживающих систему, и простоты контроля расходов на инфраструктуру он будет удобен прежде всего для небольших команд разработки и стартапов», — комментирует Станислав Селиверстов, CEO Qameta Software.

По словам представителя Qameta Software, SaaS-версия также открывает возможности глубокого проникновения на западные рынки, более ориентированные на доступ к инфраструктурному ПО по подписке. Кроме того, «облачная» версия дает пользователям больше свободы в вопросах масштабирования и построения распределенной инфраструктуры, обеспечивая работоспособность команд и сервисов мирового масштаба.

Allure TestOps — программная платформа для управления тестированием, построенная с фокусом на DevOps и автоматизацию. В отличие от классических инструментов управления тест-кейсами, Allure обеспечивает процессы и инструменты для автоматизации всех аспектов тестирования программных продуктов: ведение тестовой документации, обновление тестов, запуски и перезапуски, разбор результатов тестирования и подготовка отчетов любой сложности и детализации.