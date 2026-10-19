Музыкальный сервис «Звук» запустил персонализированные сценарии вместо общего потока треков

Музыкальный сервис «Звук» представил масштабное обновление приложения. Вместо запуска общей потока сервис теперь встречает человека тем, что нужно именно ему: с первого экрана можно включить любимые треки, запустить поток по конкретному артисту, выбрать один из 16 жизненных сценариев или настроить звучание под свой жанр. Об этом CNews сообщили представители «Звука».

По данным исследований «Звука», ключевой запрос современных слушателей стримингов – возможность управлять музыкальными рекомендациями, а не только полагаться на алгоритм. Обновление отвечает на этот запрос: экран подстраивается под время суток и привычки слушателя, но финальное решение остается за человеком. Приложение встречает привычным контентом – любимыми треками и артистами, при этом позволяя легко настраивать персональные рекомендации и открывать для себя новые имена и саундтреки.

Первые результаты обновления подтвердили востребованность такого подхода: интерес к персональным форматам заметно вырос. Потоки по артистам стали слушать в 2,3 раза чаще, а по собственной коллекции – на 20% больше.

Сервис предлагает 16 сценариев под разные моменты дня и настроения — внутри каждого из них алгоритм формирует индивидуальное звучание. Слушатель может в одно касание включить фон для работы, музыку для спорта, йоги, дороги, вечеринки или романтического вечера.

Приложение органично сопровождает слушателя в течение всего дня. С утра можно начать с проверенной коллекции в «Любимом» или поставить поток любимого артиста. Днем для рабочих дел подойдет персональная волна «Мой поток», которую легко в пару касаний настроить на фоновый режим. Вечером же Звук создает пространство для музыкальных открытий через персональные миксы и редакторские плейлисты поддержки новых музыкантов – «Громче» и «Свежо».

Артем Лебедев, генеральный директор музыкального сервиса «Звук»: «Будущее музыкального стриминга лежит как в математической точности рекомендаций, так и в умении понимать человека и подбирать подходящую музыку здесь и сейчас. Наша цель — стать внимательным музыкальным компаньоном и сохранить за слушателем авторство собственного вкуса. Идея этого обновления как раз в том, что новая главная гибко адаптируется под время дня, привычки и ситуацию каждого, помогая открывать музыку, которую человек вряд ли нашел бы сам, и по-новому смотреть на свои предпочтения».

Обновленный главный экран уже доступен для пользователей мобильных приложений на Android.