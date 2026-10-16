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Агент BitrixGPT теперь создает изображения

«Битрикс24» расширил возможности своего ИИ-помощника BitrixGPT. Она встроена в ежедневную работу компаний: пишет тексты, заполняет поля в CRM, готовит резюме встреч и предлагает идеи. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Теперь в чате с BitrixGPT появилась работа с изображениями. Доступно два режима.

Генерация изображений с нуля. Пользователь описывает идею своими словами, без специальных запросов и терминов. BitrixGPT создает изображение и присылает его в чат. Если результат нужно скорректировать, достаточно уточнить запрос в том же диалоге.

Редактирование готового изображения. Пользователь описывает BitrixGPT, правки к картинке, просит добавить или убрать фон. ИИ-модель сохраняет исходные пропорции и детали изображения и правит только то, что указано в промпте.

Это убирает необходимость генерировать новую картинку, использовать графический редактор или отдавать задачу дизайн-отделу.

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Кому будет полезно обновление: SMM-специалистам при подготовке контент-плана; HR-менеджер при подготовке внутренних материалов для сотрудников компании; менеджер по продажамам, продакт-менеджерам и маркетологам при подготовке презентаций; владелец интернет-магазина готовит баннер к сезонной распродаже для главной страницы сайта.

Генерация изображений доступна в чате с BitrixGPT на всех тарифах.

«“Я примерно представляю, но объяснить не могу” — вполне обычное начало задачи на картинку. Дальше человек полчаса ищет примеры, чтобы объяснить другому человеку то, чего ещё сам толком не сформулировал. Особенно обидно, когда нужна всего одна иллюстрация для презентации. С BitrixGPT можно начать с попытки: описать идею, увидеть результат, понять, что не подходит, уточнить. Например, попробовать несколько образов для сезонной акции или сделать иллюстрацию к приглашению на встречу команды. Иногда получится готовая картинка. Иногда — понятный черновик, с которым уже можно прийти к дизайнеру. Это полезный результат: у фразы “сделайте красиво” наконец появляется что-то, что можно предметно обсудить». - сказал Александр Вартанян, директор по маркетингу и AI/martech «Битрикс24».

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