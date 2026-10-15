«СЕТЕРЕ ПДФ Редактор» прошел сертификацию «Сделано в России»

Флагманский продукт ГК СЕТЕРЕ «СЕТЕРЕ ПДФ Редактор» получил сертификат Системы добровольной сертификации «Сделано в России» по критерию «Уникальность». Сертификат № СС.005410 был выдан 28 сентября 2026 г. Об этом CNews сообщили представители СЕТЕРЕ.

Соответствие критерию «Уникальность» подтверждает, что «СЕТЕРЕ ПДФ Редактор» не является адаптацией западных проприетарных решений.

«СЕТЕРЕ ПДФ Редактор» создан для корпоративных пользователей российских операционных систем на базе Linux и закрывает полный цикл работы пользователя с PDF: просмотр и печать, сканирование, создание документов с нуля, редактирование страниц и содержимого, конвертацию, сравнение и защиту. Это альтернатива Adobe Acrobat и Foxit PDF, совместимая с самыми востребованными российскими операционными системами. «СЕТЕРЕ ПДФ Редактор» включен в Единый реестр российского ПО (запись № 26389 от 12.02.2025).

«Наш продукт стал первым в своем классе, получившим сертификат «Сделано в России» – это важный шаг для нашей команды и подтверждение для других участников рынка: мы идем верным путем, пусть даже порой приходится прокладывать его самим», – отметил генеральный директор группы СЕТЕРЕ Олег Ивченков.

Качество продукта ранее отметили отраслевые СМИ. В обзоре российских PDF-редакторов 2026 г. от CNews «СЕТЕРЕ ПДФ Редактор» занял второе место.