За два года молодые люди стали звонить на 72% больше: исследование «Экомобайл»

Платформа управления связью «Экомобайл» проанализировала обезличенные данные о потреблении мобильной связи пользователями разных возрастов за 2024–2026 гг. Анализ показал, что привычное разделение аудитории на «молодых пользователей интернета» и «старших любителей звонков» постепенно теряет актуальность: практически во всех возрастных группах потребление мобильного интернета снизилось, тогда как продолжительность голосовых звонков растет. Об этом CNews сообщили представители «Экомобайл».

За последние два года заметно изменилась структура потребления мобильных услуг у пользователей 18–24 лет. Средний объем интернет-трафика снизился с 91 ГБ в месяц в 2024 г. до 52 ГБ в 2025 г. и 41 ГБ в 2026 г. При этом средняя продолжительность голосовых звонков выросла с 226 до 425 минут в месяц, а в 2026 г. составила 388 минут. Таким образом, за два года объем мобильного интернет-трафика в этой возрастной группе сократился на 55%, а продолжительность звонков выросла на 72%.

Тенденция не ограничивается молодежью. Например, пользователи 35–44 лет стали расходовать на 63% меньше мобильного интернета — в среднем 33 ГБ в месяц против 89 ГБ в 2024 г. При этом продолжительность голосовых звонков у них выросла более чем вдвое: с 232 до 471 минуты в месяц.

«Рынок долго описывал пользователей через возрастную логику: считалось, что молодые больше пользуются интернетом, а старшие — голосовой связью. Наши данные показывают, что такая модель уже не полностью отражает реальное поведение пользователей. Следующий этап развития телекома — адаптивная связь, которая учитывает реальные сценарии человека, его образ жизни и профессиональные задачи, а не формальную принадлежность к возрастному сегменту», — сказал Игорь Жиленко, основатель платформы управления связью «Экомобайл».

При этом различия между возрастными группами по объему потребления отдельных услуг оказываются не такими значительными, как можно было бы предположить. Например, пользователи 35–44 лет в среднем разговаривают 471 минуту в месяц — столько же, сколько аудитория младше 18 лет, и практически столько же, сколько пользователи 45–54 лет – 470 минут. С мобильным интернетом картина похожая. В 2026 г. пользователи 18–24 лет расходуют 41 ГБ в месяц, а аудитория старше 65 лет — 35 ГБ. Так, разница между этими возрастными группами составляет всего 6 ГБ.