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ТОО «Камкор Вагон» трансформирует складскую логистику вместе с Axelot

ТОО «Камкор Вагон», один из игроков рынка ремонта грузовых вагонов в Казахстане, реализует масштабный проект по созданию современного единого складского комплекса в Аягозе. Проектирование новой логистической инфраструктуры выполнила компания Axelot. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Новый склад ТОО «Камкор Вагон» объединит товарно-материальные ценности, которые ранее хранились в пяти разрозненных помещениях. Это позволит компании ускорить обработку заказов, повысить прозрачность учета и создать надежную основу для дальнейшего роста производственных мощностей.

В рамках проекта специалисты Axelot провели аудит действующих складских площадок и разработали оптимальную концепцию будущего комплекса. Планировка склада учитывает специфику предприятия: здесь предусмотрены зоны для различных категорий материалов, отдельные помещения для хранения специализированной продукции, площадки для длинномерных грузов, а также удобная инфраструктура для работы персонала.

Особое внимание уделено организации грузопотоков. На объекте предусмотрены отдельные зоны приема и отгрузки для крупногабаритного транспорта, производственных цехов и ремонтного направления. Такое решение поможет сократить время перемещения материалов и избежать пересечения потоков.

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Проект также предусматривает подготовку к внедрению системы управления складом Axelot WMS. Автоматизация позволит повысить скорость и точность операций, упростить контроль запасов и снизить зависимость от ручного учета.

«Камкор Вагон» получил не просто подробный план единого оптимизированного склада — он получил точную инструкцию по созданию слаженной логистический системы, где каждый квадратный метр работает на максимальную эффективность.

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