«СберСтрахование жизни» запустит ИИ-аватара инвестиционного советника в рамках инвестиционных инструментов

В ноябре 2026 г. «СберСтрахование жизни» запустит ИИ-аватара инвестиционного советника в рамках инвестиционного инструмента страхования жизни с расчетной доходностью (ИСЖ 2.0). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

ИИ-аватар будет следить за рынком, разбираться в том, что происходит и анализировать всю информацию с целью дальнейшего консультирования клиентов. Таким образом, клиент сможет в своей отчетности по продукту получать понятную аналитику от ИИ-аватара.

Кроме того, по словам генерального директора «СберСтрахования жизни» Игоря Кобзаря, в компании сейчас внедряют ИИ-решения, которые будут анализировать общение с клиентом. Такой подход позволит учитывать персональные особенности общения: когда лучше звонить клиенты, какой информации ему не хватает и какие продукты ему интересны.

Закон о страховании жизни с расчетной доходностью вступил в силу с 1 июля 2026 г. Он доступен только квалифицированным инвесторам и от 6 млн руб. «СберСтрахование жизни» предложила продукт клиентам во второй половине июля 2026 г. За это время 180 инвесторов вложили в него 16 млрд руб.