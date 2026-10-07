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Технологический суверенитет: российские разработчики создают решения для критической инфраструктуры

Российские разработчики, ООО «НПП Политехцентр» и АО «НППКТ», объявляют о начале стратегического партнерства. Компании приступают к совместной разработке и интеграции комплексных аппаратно-программных решений для задач критической информационной инфраструктуры. Новая инициатива направлена на создание полностью локализованных в России продуктов, которые будут соответствовать требованиям регулирующих органов и проходить необходимую сертификацию. Об этом CNews сообщили представители НППКТ.

Ключевые принципы сотрудничества

Глубокая интеграция. Стороны утвердят единые принципы и методики тестирования, а также сформируют ежегодный план испытаний. Это обеспечит полную совместимость компонентов и предсказуемость работы итоговых систем для заказчиков.

Готовность к внедрению. Компании выработают механизмы предустановки программных решений на аппаратную базу. Такой подход позволит поставлять заказчикам полностью готовые к работе устройства без этапа сложной самостоятельной интеграции.

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«Объединение наших компетенций открывает новые возможности для создания по-настоящему суверенных технологических стеков, — сказал Владимир Бардов, генеральный директор ООО «НПП Политехцентр». — Сегодня для наших заказчиков критически важна не просто поставка отдельных компонентов, а получение целостного, готового к эксплуатации и полностью проверенного решения. Наше партнёрство с «НППКТ» как раз отвечает на этот запрос, позволяя исключить промежуточные этапы и гарантировать работоспособность системы “из коробки”».

«В условиях повышенных требований к безопасности и устойчивости инфраструктуры на первый план выходит предсказуемость каждого элемента системы, — сказал Александр Задорнов, начальник центра управления IT-решениями АО «НППКТ». — Наше сотрудничество с «Политехцентром» позволяет нам гарантировать эту предсказуемость. Мы формируем единую среду, где аппаратная и программная части изначально спроектированы для совместной работы, а их совместимость подтверждена не только на словах, но и результатами регулярных испытаний. Это фундамент для построения технологически независимого сегмента КИИ».

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