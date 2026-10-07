Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы
|

SkillStaff запускает размещение вакансий и становится полноценной HR-экосистемой

Платформа SkillStaff, специализирующаяся на проектной и гибкой занятости, объявляет о запуске нового направления — размещения вакансий для прямого найма специалистов. Решение расширяет возможности работодателей и делает SkillStaff универсальным инструментом закрытия кадровых потребностей бизнеса любого масштаба. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff.

За первое полугодие 2026 г. число компаний-заказчиков на SkillStaff выросло на 22% и превысило показатель в 1110 запросов на специалистов различных категорий. К сентябрю 2026 г. на платформе было успешно закрыто 895 проектов и задач.

Антон Рубенчик, ИТ-директор «Сибура»: Драматический скачок в 2026 году случился не столько в моделях, сколько в харнессе
Антон Рубенчик, ИТ-директор «Сибура»: Драматический скачок в 2026 году случился не столько в моделях, сколько в харнессе цифровизация

«Запуск вакансий — логичный шаг в развитии SkillStaff в условиях меняющегося рынка труда. Джоб-борды давно перестали быть единственным вариантом поиска работы. Сегодня платформы гибкой занятости существуют, чтобы дополнять классический рынок и предлагать альтернативный формат трудоустройства — особенно в периоды, когда по макроэкономическим причинам количество открытых вакансий сокращается. Мы даем бизнесу и соискателям возможность маневра: один и тот же специалист может переходить между разными форматами работы — от проектных задач до full-time», — сказала Полина Беляцкая, директор по развитию бизнеса, SkillStaff.

Отличительная особенность платформ на рынке труда – возможность фиксировать и сохранять профессиональный опыт специалиста вне зависимости от формата сотрудничества с клиентом. На практике это означает, что сами форматы сотрудничества гибки: иногда компания ищет специалиста строго в штат, иногда — четко на проектную задачу, но часто человек приходит на проект, а затем компания забирает его в штат. И наоборот: с экспертом работали на фултайм, а затем перевели на проектную работу. В этом и заключается главное преимущество экосистемы — она сопровождает специалиста на любом этапе карьеры. Кроме того, опыт специалиста фиксируется вне зависимости от того, в каком формате он работал. С помощью ИИ-парсера платформа анализирует задачи, которые выполнял специалист, и формирует структурированную базу компетенций для каждого резюме. В дальнейшем эти данные помогут соискателю точно и конкретно описывать свой опыт.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Егоров, «АйДи — Технологии управления»: СЭД должна стать незаметной для сотрудника

Российские лидеры оптимизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2026

CNews поставил новый рекорд посещаемости — 1,2 млн человек в сутки

VK продал долю в билетном операторе после скандальной отмены концерта американского рэпера

SberDevices перевели транспортные закупки на электронные торги и сэкономили около 90 млн рублей

Борьба с мошенниками ударила по бизнесу. Теперь из-за бюрократии компании не могут дозвониться клиентам

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще