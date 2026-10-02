Ticketland отменяет сервисный сбор при покупке билетов на культурные события. Благодаря этому зрители смогут покупать билеты по номиналу, без дополнительной сервисной наценки со стороны билетного сервиса. Об этом CNews сообщили представители Ticketland.

После отмены сервисного сбора стоимость билетов будет ниже, в среднем, на 10–15%. К примеру, при среднем чеке в 6023 руб., после отмены комиссии пользователь заплатит за заказ на 600 руб. меньше. Покупатель увидит финальную стоимость заказа сразу, что делает покупку более комфортной и прозрачной. Таким образом билетный сервис планирует расширить аудиторию посетителей культурных событий и мотивировать на покупку билетов тех, кто ранее от нее отказывался, в том числе, по причине наличия сервисного сбора.

«Отмена сервисного сбора — это наша инвестиция в лояльность пользователей, которая поможет пользователю выбрать нас. Мы считаем, что отсутствие наценок изначально значительно лучше справляется с этой задачей, чем кешбэки, баллы или различные разовые бонусы. Так человек может направить сэкономленные деньги на то, что ему сейчас важно: выбрать лучшие места, сходить на другое событие, прийти в театр или на концерт вместе с близкими. Для организатора это тоже выгодная модель: прозрачная финальная цена снижает барьер к покупке, помогает продавать больше билетов и делает культурный досуг доступнее для аудитории», — сказал Дмитрий Зорихин, генеральный директор МТС Live.

Билеты без комиссии можно купить с 1 октября 2026 г. на сайте Ticketland. Цены без сервисного сбора распространяются практически на все категории, кроме кино и отдельных мероприятий.