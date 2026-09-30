Грузчики, сборщики, разнорабочие: какие услуги для бизнеса и переездов наиболее востребованы осенью

Сервис «Авито Услуги» проанализировал спрос на услуги рабочих специалистов в августе-сентябре 2026 г. По данным платформы, наиболее востребованными в начале осени стали складские услуги: спрос на отгрузку товаров вырос на 74%, на комплектацию и упаковку — на 64%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Пик популярности — складские услуги

Рост связан с подготовкой к деловому сезону и высоким сезоном продаж. Продавцам требуется больше специалистов для обработки товаров перед отправкой покупателям. Самый резкий скачок к концу лета произошел именно в складском сегменте — на это влияет необходимость подготовить товар к пиковому периоду продаж в преддверии 1 сентября. Так, спрос на отгрузку товара со складов и его последующую доставку до точки продажи вырос на 74%, на комплектацию и упаковку товара — на 64%, на приемку — на 60%, на стикерование — на 59%, а на складское хранение — на 48%.

Перевозки вещей к концу лета

Отдельный фактор осеннего спроса — начало учебного года. Школы, колледжи и вузы закупают новое лабораторное оборудование, мебель для аудиторий и спортивный инвентарь. Всё это нужно перевезти, поднять на этаж, а нередко еще и собрать на месте. В связи с этим параллельно выросла потребность в услугах грузчиков от лета к осени, хотя и в меньшем объеме, чем на складах. Перенос бытовой техники, хрупких грузов, крупных музыкальных инструментов и мебели стал актуальнее на 10% к концу лета. Спрос на сборку и разборку мебели за месяц вырос на 8%.

Из года в год спрос на грузчиков сохраняется

В сравнении с 2025 г. категории складских услуг выросли почти вдвое, включая комплектацию, упаковку, доставку и хранение товара на складе. Помощь в подъеме на этаж стала актуальнее на 9%, а в погрузке и разгрузке вещей, транспортировке мебели, техники и хрупких грузов — на 4%.