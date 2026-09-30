Разделы

Веб-сервисы
|

Грузчики, сборщики, разнорабочие: какие услуги для бизнеса и переездов наиболее востребованы осенью

Сервис «Авито Услуги» проанализировал спрос на услуги рабочих специалистов в августе-сентябре 2026 г. По данным платформы, наиболее востребованными в начале осени стали складские услуги: спрос на отгрузку товаров вырос на 74%, на комплектацию и упаковку — на 64%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Пик популярности — складские услуги

Рост связан с подготовкой к деловому сезону и высоким сезоном продаж. Продавцам требуется больше специалистов для обработки товаров перед отправкой покупателям. Самый резкий скачок к концу лета произошел именно в складском сегменте — на это влияет необходимость подготовить товар к пиковому периоду продаж в преддверии 1 сентября. Так, спрос на отгрузку товара со складов и его последующую доставку до точки продажи вырос на 74%, на комплектацию и упаковку товара — на 64%, на приемку — на 60%, на стикерование — на 59%, а на складское хранение — на 48%.

Перевозки вещей к концу лета

<p>Алексей Фоменко, «Астра»: Настоящий технологический суверенитет наступит, когда мы перестанем ориентироваться на Microsoft </p>
Алексей Фоменко, «Астра»: Настоящий технологический суверенитет наступит, когда мы перестанем ориентироваться на Microsoft  Импортонезависимость

Отдельный фактор осеннего спроса — начало учебного года. Школы, колледжи и вузы закупают новое лабораторное оборудование, мебель для аудиторий и спортивный инвентарь. Всё это нужно перевезти, поднять на этаж, а нередко еще и собрать на месте. В связи с этим параллельно выросла потребность в услугах грузчиков от лета к осени, хотя и в меньшем объеме, чем на складах. Перенос бытовой техники, хрупких грузов, крупных музыкальных инструментов и мебели стал актуальнее на 10% к концу лета. Спрос на сборку и разборку мебели за месяц вырос на 8%.

Из года в год спрос на грузчиков сохраняется

В сравнении с 2025 г. категории складских услуг выросли почти вдвое, включая комплектацию, упаковку, доставку и хранение товара на складе. Помощь в подъеме на этаж стала актуальнее на 9%, а в погрузке и разгрузке вещей, транспортировке мебели, техники и хрупких грузов — на 4%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Фоменко, «Астра»: Настоящий технологический суверенитет наступит, когда мы перестанем ориентироваться на Microsoft 

Новый хозяин суверенного магазина приложений RuStore зарегистрировал новое АО и может раздать до миллиона акций

Как превратить корпоративную базу знаний в рабочий ресурс

Правообладатели открывают охоту на крайне живучую программу для скачивания с YouTube, «Вконтакте» и «Яндекс музыки»

CNewsMarket опубликовал новый рейтинг российских лоукод-платформ

Трамп изобрел для Америки портал госуслуг. В России такой работает 15 лет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Как продлить лето: лучшие уличные обогреватели для веранды

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще