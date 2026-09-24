3Logic Group оснастила 5 новых арен Colizeum серверами Crusader

Компания 3Logic Group, дистрибьютор комплектующих и ИТ-решений, объявила о завершении проекта по оснащению пяти новых площадок сети Colizeum. В рамках расширения бизнеса федеральной сети киберспортивных клубов и арен было произведено и поставлено оборудование для запуска новых локаций на территории России. Вычислительная база площадок построена на 8 серверах собственной торговой марки Crusader Squire.

Развитие современного киберспортивного сегмента требует развертывания надежной серверной инфраструктуры для централизованного управления сервисами клубов. Серверы Crusader Squire используются как вычислительная основа площадок, включая биллинг, централизованное развертывание игровых обновлений и работу с профилями посетителей.

При одновременном запуске сразу пяти арен критичным фактором становится скорость и единообразие развертывания ИТ-инфраструктуры. Использование онлайн-конфигуратора СТМ 3Logic Group позволило специалистам оперативно согласовать аппаратные спецификации серверного оборудования, которое применяется на всех новых площадках сети.

«При масштабировании сети важно сохранить единый подход к оснащению новых площадок и при этом учитывать специфику их нагрузки. Для Colizeum мы подобрали серверы Crusader Squire, которые можно использовать как основу инфраструктуры новых локаций. Цифровой конфигуратор также позволил оперативно согласовать конфигурации и сократить время подготовки проекта», — отметил Павел Филин, руководитель направления по развитию собственных торговых марок 3Logic Group.

«При запуске новых площадок для нас было важно сохранить единый подход к оснащению серверной инфраструктуры. Использование Crusader Squire позволило стандартизировать аппаратную часть новых арен и использовать единую конфигурацию как основу для дальнейшего масштабирования сети», — сказал представитель сети Colizeum.