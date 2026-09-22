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В «Макс» появился сервис поиска грантов

Мини-приложение «Портал грантов» объединяет информацию об актуальных мерах поддержки и помогает пользователям подобрать подходящие гранты — от образовательных и научных инициатив до проектов в сфере культуры, спорта и благотворительности. Об этом CNews сообщили представители «Макс».

Для того, чтобы найти подходящий грант и подать заявку, соискателям необходимо: перейти в чат-бот «Портал грантов»; нажать на кнопку «Открыть приложение»; выбрать параметры поиска и подобрать подходящий грант; ознакомиться с условиями и перейти на страницу организации для подачи заявки.

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Поиск можно фильтровать по категории, аудитории, региону, сумме и сроку подачи заявки. Пользователь выбирает подходящие параметры и получает список доступных вариантов, после чего может открыть страницу конкретного гранта и ознакомиться с его описанием, условиями и требованиями к участникам.

Позднее на портале появятся ИИ-поиск и помощник для подготовки заявки.

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