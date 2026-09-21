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«Нартис» начала вводить в эксплуатацию функциональные блоки для зарядки электробусов «Мосгортранса»

Компания «Нартис» (входит в дивизион «Компоненты и интеллектуальные технологии» группы «НЭК») начала вводить в эксплуатацию первую партию функциональных блоков для ультрабыстрых зарядных станций (УБЗС), поставленных ГУП «Мосгортранс». Общий объём поставок по контракту составит более 450 единиц оборудования.

Первые десять функциональных блоков начинают работу на новой площадке ГУП «Мосгортранс» «Пресня» в Москве. Об этом CNews сообщил представитель «Нартис».

В рамках проекта инженеры «Нартис» и научно-технического центра «НЭК.Тех» разработали и реализовали новое решение для зарядки электробусов – обратный пантограф с функциональным блоком «Нартис». Пантограф обеспечивает автоматическое подключение электробуса к зарядной станции. В предложенной схеме он размещается на стороне зарядной инфраструктуры, поэтому устанавливать такое оборудование на каждый электробус не требуется. Это позволяет оптимизировать затраты на оснащение парка электротранспорта.

Функциональный блок представляет собой систему управления УБЗС. Решение рассчитано на мощность от 300 до 400 кВт с возможностью дальнейшего увеличения до 600 кВт и выше. Оно поддерживает модульное расширение и рассчитано на высокую нагрузку, характерную для городской транспортной инфраструктуры.

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«Для нас этот проект важен тем, что мы смогли предложить заказчику не просто готовое оборудование, а собственное инженерное решение под конкретные требования городской транспортной инфраструктуры. Мы продолжим развивать линейку оборудования, отвечающего требованиям к скорости, надёжности и эффективности зарядки», – отметил коммерческий директор компании «Завод Нартис» Юрий Руденок.

Развитие зарядной инфраструктуры является одним из стратегических направлений «Нартис». Компания производит зарядные станции различной мощности, включая решения для электробусов и другого электрического транспорта, уделяя особое внимание локализации оборудования и созданию собственных технологических решений.

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