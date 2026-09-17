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Цифровизация
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Tevian и RSS расширяют партнерство в области видеоаналитики

Tevian и RSS развивают технологическое партнерство и работают над интеграцией алгоритмов компьютерного зрения Tevian в платформу RSS Ommatid. В рамках проекта платформа получит инструменты распознавания лиц и государственных регистрационных знаков, а результаты аналитики будут доступны оператору непосредственно в интерфейсе Ommatid. Об этом CNews сообщили представители Tevian.

Отдельная часть интеграции связана с мультисенсорными камерами Polycamera. При работе с несколькими сенсорами важно корректно обрабатывать пересекающиеся зоны обзора: если один человек одновременно попадает в несколько видеопотоков, система не должна создавать несколько независимых событий. Tevian и RSS тестируют совместную обработку таких данных и настраивают взаимодействие платформы с Tevian SDK.

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Tevian

Следующим этапом партнеры планируют добавить аналитику по силуэтам. Совместное решение рассчитано на проекты, где необходимо обрабатывать видеопотоки с большой территории и работать с несколькими типами объектов в одной системе. В том числе на спортивных объектах, в общественных пространствах, транспортной и городской инфраструктуре.

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