Разделы

Бизнес
|

ВЦ «Компьютеры и сети» успешно прошел ресертификацию системы менеджмента качества

ВЦ «Компьютеры и сети» успешно прошел ресертификационный аудит системы менеджмента качества и подтвердил ее соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Об этом CNews сообщили представители ГК «Компьютеры и сети».

По итогам аудита компания получила новый сертификат соответствия, действующий с 12 сентября 2026 г. по 12 сентября 2029 г.

Успешная ресертификация стала результатом системной работы по развитию и совершенствованию внутренних процессов. Компания оптимизировала ключевые процессы, усилила контроль их выполнения, внедрила мониторинг показателей эффективности и продолжила практику регулярных внутренних аудитов.

Особое внимание уделяется и развитию профессиональных компетенций команды. Специалисты компании регулярно проходят обучение и сертификацию фирмы «1С», подтверждая актуальность своих знаний и квалификации.

В область сертификации входит предоставление ВЦ «Компьютеры и сети» комплексных услуг по автоматизации учетной и офисной работы на основе программных продуктов фирмы «1С»: подбор и поставка ПО, установка, настройка, внедрение, обучение пользователей и последующее сопровождение.

Новый сертификат ISO 9001:2015 подтверждает соответствие системы менеджмента качества компании установленным требованиям и последовательный подход к повышению качества работы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNewsMarket опубликовал рейтинг решений для цифровизации кредитного конвейера

Кто хочешь заходи, что хочешь бери. Даже зная об утечке, россияне продолжают использовать старый пароль

Рустам Калибатов, Минздрав Кабардино-Балкарии: «Цифра» меняет систему здравоохранения республики

В США готов закон о блокировках зарубежных «пиратских» сайтов. Хотят блокировать на уровне провайдеров и DNS

Где хранить резервные копии, чтобы их не уничтожили хакеры

Назад в 90-е. Российские зумеры устали от «цифры» и массово скупают кассетные магнитофоны и CD-плееры

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще