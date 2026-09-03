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Мониторы LG пополнили портфель diHouse

diHouse объявила о расширении своего портфеля. Компания предлагает для заказа партнёрам как классические варианты мониторов, так и профессиональные и игровые модели для более сложных задач от бренда LG Electronics.

В I квартале 2026 г. объём российского рынка мониторов составил 774 тыс. проданных устройств, денежная выручка достигла 11,3 млрд руб. Покупатели все чаще отдают предпочтение более крупным и чётким экранам: доля 27-дюймовых моделей достигла 45%. Учитывая устойчивый рост интереса к игровым моделям с высокой частотой обновления, улучшенной цветопередачей и к многозадачным решениям в целом, аналитики прогнозируют дальнейшее укрепление этих трендов, поскольку современный пользователь рассматривает монитор как долгосрочную инвестицию в комфорт и производительность.

В арсенале LG Electronics представлена широкая линейка мониторов для работы, в том числе для нужд профессионалов (дизайнеры), учёбы, а также для мультимедиа и игр – с разными диагоналями, форматами и в различных ценовых сегментах.

Отдельное направление – линейка LG UltraGear. Это серия игровых мониторов, созданная специально для киберспортсменов и геймеров, которые ценят высокую скорость реакции, детализированное изображение и дополнительные функции для соревновательных игр.

Павел Ключник, руководитель направления «Мониторы» компании diHouse, сказал: «Включение мониторов бренда LG в наш портфель – логичный и важный шаг для нас. Дополняя и развивая ассортимент, мы делаем качество и инновации доступными для еще более широкой аудитории. Разноплановое предложение даёт нашим партнёрам возможность гибко подбирать решения под разные задачи, а нам – укрепить свое предложение и расширить категорию мониторов в портфеле».

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