Минцифры: водительские права и СТС в «Макс» можно будет предъявить наравне с бумажными документами

Водители смогут предъявить инспектору ГИБДД QR-код водительского удостоверения и СТС автомобиля в мессенджере «Макс». Соответствующие изменения в ПДД подписало Правительство России. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Электронные документы автомобилиста можно будет использовать по желанию. Они не заменят бумажные, а будут действовать наравне с ними.

Техническая возможность для предъявления электронных документов в мессенджере «Макс» будет реализована в ближайшие месяцы.