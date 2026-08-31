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Midea выводит на российский рынок новую категорию техники — электрические мини-печи

Midea, производитель бытовой техники, расширяет ассортимент на российском рынке и представляет новую для бренда продуктовую категорию – электрические мини-печи. В линейку вошли три модели объемом 25, 35 и 45 литров. Об этом CNews сообщили представители Midea.

Новая категория ориентирована на пользователей, которым нужна функциональность духового шкафа в компактном настольном формате. Мини-печи не требуют встраивания и могут использоваться как основное или дополнительное устройство для приготовления пищи – например, на небольшой кухне, даче или в загородном доме.

Все три модели поддерживают конвекцию и гриль, позволяя готовить широкий спектр блюд – от выпечки и запеканок до мяса, рыбы и овощей. Благодаря конвекции горячий воздух распределяется внутри камеры, обеспечивая более равномерное приготовление продуктов.

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Пресс-служба Midea
Midea выводит на российский рынок электрические мини-печи

В зависимости от модели пользователям доступны от четырех до шести режимов работы, регулировка температуры до 230 °C, таймер до 60 мин и внутренняя подсветка камеры, которая позволяет контролировать процесс приготовления. Линейка представлена тремя моделями, рассчитанными на разные сценарии использования. Midea MO25CM(BK) объемом 25 л с четырьмя режимами работы подойдет для небольших кухонь и приготовления компактных порций. Midea MO35CMR(BK) объемом 35 л и пятью режимами станет универсальным решением для повседневного использования, а старшая Midea MO45CMR(BK) объемом 45 л с шестью режимами позволяет готовить блюда большего объема и порции на несколько человек. Все модели оснащены конвекцией и грилем, таймером до 60 мин и подсветкой камеры, а максимальная температура нагрева достигает 230 °C.

Запуск мини-печей продолжает развитие ассортимента Midea на российском рынке и расширяет линейку компактной техники для приготовления пищи. Новая категория сочетает востребованные способы приготовления, простой формат установки и три варианта объема, позволяя подобрать модель под размер кухни и привычный сценарий использования.

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Мини-печи Midea объемом 25, 35 и 45 л уже представлены на российском рынке.

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