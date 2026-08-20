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«МТС Защитник» стал находить и блокировать мошеннические звонки в два раза быстрее

МТС сообщает о повышении эффективности сервиса защиты от мошеннических и спам-звонков «МТС Защитник» за счет обновления ИИ-моделей продукта. Время выявления и блокировки нежелательных вызовов сократилось с 30 секунд до 15 секунд, а эффективность определения особо сложных мошеннических схем увеличилась в три раза. С января по июль 2026 г. «МТС Защитник» выявил и заблокировал более 1,5 млрд нежелательных звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Теперь система глубже учитывает контекст и паттерны разговора с мошенником, что позволяет эффективнее выявлять особо опасные многоступенчатые схемы обмана, предполагающие два и более звонка потенциальным жертвам. В момент разговора пользователя со злоумышленником задействовано три ИИ-модели, которые ежесекундно оценивают более 1,1 тыс. параметров звонка. Это помогает быстрее искать аномалии в мобильном трафике и лучше определять и блокировать мошеннические номера. Внедрение новых алгоритмов позволило усилить комплексную защиту абонентов: время выявления и блокировки нежелательных звонков сократилось с 30 секунд до 15 секунд, а эффективность определения особо сложных и опасных мошеннических схем увеличилась в три раза.

Обновление стало возможным благодаря дообучению алгоритмов на новых данных и внедрению более сложных языковых моделей, которые анализируют не только технические параметры вызова, но и более сложные показатели, среди которых скорость и контекст разговора, а также интенсивность мошеннической атаки.

«МТС, как лидер технологий, продолжает совершенствовать защиту от мошенников для абонентов. Сокращение времени выявления и блокировки вредоносного звонка до 15 секунд на фоне усложнения мошеннических схем – это качественный шаг вперёд, выгодно отличающий сервис МТС от средних значений конкурентов. С января по июль 2026 г. «Защитник» помог выявить и заблокировать более 1,5 млрд нежелательных звонков. Внедрение новых технологий позволяет создать безопасную среду во время каждого звонка для всех наших абонентов», — сказал директор Центра продуктов телеком-технологий МТС Андрей Бийчук.

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