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НСИС усилила устойчивость инфраструктуры АИС страхования

В рамках развития инфраструктуры «Национальной Страховой Информационной Системой» (НСИС) запущен третий центр обработки данных (ЦОД) компании. Об этом CNews сообщил представитель НСИС.

Расширение инфраструктуры до трех ЦОДов и организация связности между площадками направлены на повышение операционной устойчивости и надежности размещения инфраструктуры компании.

«Запуск нового ЦОД – это большой шаг вперед в развитии инфраструктуры АИС страхования. Он позволит последовательно обновлять системы хранения данных и вычислительные мощности компании, повышать надежность функционирования информационной системы и создавать необходимый задел для ее дальнейшего расширения и развития», – сказал директор департамента развития и поддержки инфраструктурных систем и сервисов НСИС Олег Недосеко.

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