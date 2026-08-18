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Doom запустили на спутнике хостинг-провайдера RUVDS

Шутер Doom запустили на спутнике-платформе хостинг-провайдера RUVDS. Это произошло в рамках открытого тестирования, в ходе которого любой пользователь мог запустить на космическом аппарате свое программное обеспечение. Об этом CNews сообщили представители RUVDS.

Программный код культовой игры воспроизведен на бортовом компьютере Raspberry Pi Zero, доступ к цифровой среде аппарата обеспечила Console Gate – собственная разработка RUVDS и ОКБ «Пятое поколение».

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«Doom уже давно стал культурным явлением, позволяющим находить необычное применение самым разным технологиям. Мы рады, что наш аппарат пополнил огромный список устройств, на котором была запущена легендарная игра, это показывает как интерес к нашему проекту со стороны IT-сообщества, так и гибкость системы взаимодействия с пользователями, которую предоставляет спутник-платформа», – отметил гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин.

Аппарат RUVDSSat1 был выведен на орбиту в феврале 2026 г. Главная миссия спутника-платформы заключается предоставлении разработчикам ПО и радиолюбителям возможности тестировать свой софт прямо в космосе. Этап открытого тестирования завершит жизненный цикл спутника, в список достижений которого по итогам периода работы вошли, помимо прочего, обеспечение связи для возвращаемой стратосферной платформы над Северным полюсом и тест уникальной ИБ-системы для космических аппаратов.

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