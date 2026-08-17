«Tele2 Казахстан» использовал данные, чтобы найти и осветить самые тёмные места в городах присутствия

«Tele2 Казахстан» проанализировал вечерние маршруты горожан, чтобы определить районы, которых люди избегают после наступления темноты, — и использовал эти данные, чтобы осветить их. Креативную концепцию, превратившую применение больших данных в масштабную общественную инициативу, разработало агентство «Родная Речь». Об этом CNews сообщил представитель агентства.

В ряде регионов Казахстана осенью и зимой темнеет уже в середине дня. В результате жители начинают избегать плохо освещенных улиц, менять привычные маршруты и реже находиться на улице в вечернее время.

При этом установить дополнительное освещение на всех улицах невозможно — бюджеты городов ограничены. Поэтому ключевая задача для муниципалитетов — понять, где свет нужен в первую очередь.

Команда «Tele2 Казахстан» и агентства «Родная речь» разработала методику на основе больших данных (Big Data), позволяющую анализировать обезличенные телеком-данные и выявлять районы, где после наступления темноты существенно меняются маршруты пешеходов.

Модель проанализировала более 1,2 млрд анонимизированных точек мобильной активности, сравнив маршруты жителей Караганды — одного из крупнейших городов Казахстана — в светлое и тёмное время суток. Если после захода солнца горожане начинали массово менять привычные маршруты и обходить определённые участки, система отмечала их как потенциальные зоны с недостаточным освещением.

На основе полученных данных «Tele2 Казахстан» определил районы, где проблема была наиболее заметна. В этих точках оператор установил конструкции наружной рекламы, которые одновременно выполняют функцию городского освещения. Данные также были переданы акиматам, чтобы городские власти могли учитывать их при развитии инфраструктуры и устанавливать освещение там, где оно действительно необходимо.

Проект привлёк внимание жителей, общественных организаций и муниципальных властей, превратив данные мобильного оператора в практический инструмент для улучшения городской среды.

В рамках кампании Tele2 создал карту освещённости Караганды, которая в реальном времени показывает районы, требующие внимания городских властей. Карта помогает акиматам точнее определять приоритетные территории для установки новых фонарей и принимать решения о развитии городской инфраструктуры на основе данных, эффективнее распределяя бюджетные средства.

Подход, впервые применённый в Караганде, планируют использовать ещё четыре города Казахстана. На сегодняшний день в рамках проекта определено около 10 тыс. гектаров городских территорий, где необходимо улучшить освещение. В 2027 г. планируется установить ещё около 40 тыс. уличных фонарей.