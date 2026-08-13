Примерить дома и оплатить только понравившиеся вещи: в «Яндекс Маркете» появилась доставка «по клику» с постоплатой

В «Яндекс Маркете» теперь можно оплачивать заказы с доставкой «по клику» только через сутки после получения. Пользователи смогут дома посмотреть и примерить товары, а затем решить, какие из них купить. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Если что-то не подойдет, в течение суток эти товары можно вернуть. Деньги спишутся только за ту часть заказа, которую покупатель оставит себе.

Новая возможность будет особенно полезна при покупке одежды, обуви и аксессуаров. Теперь не обязательно идти в ПВЗ, чтобы сравнить несколько размеров или моделей. Это позволит сэкономить свое время и без спешки оценить товар — примерить одежду, убедиться в ее качестве и проверить, насколько вещь подходит по размеру и стилю. Доставка на дом с постоплатой удобна и в том случае, если покупаешь вещи близким, например, мужу или ребенку.

«Мы постоянно ищем способы, как сделать процесс покупки и сервис для наших покупателей удобнее и проще. Доставка «по клику» с постоплатой — это новый для российского рынка способ получения заказа. Он позволяет клиентам принимать решение о покупке в комфортных условиях, не выходя из дома. Сейчас эта возможность доступна в 26 регионах страны, и география сервиса будет расширяться», — сказал Алексей Шлюнкин, руководитель «Яндекс Маркета».

Доставка «по клику» с постоплатой доступна для товаров, которые можно оплатить частями в «Сплит», разделив стоимость на несколько платежей с фиксированным графиком. При оформлении заказа нужно выбрать доставку «По клику», а затем — опцию «Оплата после получения». Когда товары поступят в ближайший даркстор «Лавки», в разделе «Заказы» появится кнопка «Привезти сейчас». Пользователь сможет вызвать курьера в удобное время и получить заказ. Все, что не подойдет, можно вернуть без оформления заявок на возврат — просто отдать курьеру «Лавки» или отнести в пункт выдачи «Яндекс Маркета».