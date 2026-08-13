Оленегорский ГОК «Северстали» внедряет 3D-сканирование подземного рудника

На Оленегорский подземный рудник АО «Олкон» (входит в ПАО «Северсталь») поступил современный ручной 3D-сканер, который позволит повысить точность измерений, сократить время проведения маркшейдерских работ и сформировать детальную цифровую модель подземного рудника. Об этом CNews сообщили представители ПАО «Северсталь».

Прибор работает по технологии SLAM (Simultaneous Localization and Mapping – одновременная локализация и построение карты). Во время движения специалиста сканер считывает геометрию окружающего пространства и фиксирует положение объектов, формируя трехмерное облако точек. Заявленная дальность работы прибора достигает 200 метров, поэтому часть измерений можно проводить дистанционно, без необходимости захода маркшейдера непосредственно в забой. Это повышает безопасность и сокращает время пребывания специалистов под землей. Высокая скорость съемки позволит быстрее выполнять необходимые замеры и сокращать связанные с ними простои горной техники.

3D-моделирование рудника даст более полную картину его фактического состояния. В цифровой модели будут отражены горные выработки со всеми особенностями их геометрии, углублениями и отклонениями от проекта, а также расположенные под землей коммуникации. Она позволит точнее учитывать объемы извлеченной горной массы и оценивать положение выработок в массиве относительно рудного тела. Сейчас модель Оленегорского подземного рудника ведется в двухмерном формате.

Данные сканирования также будут использовать для контроля качества горных работ. С их помощью специалисты смогут выявлять недоборы и переборы горной массы, контролировать разубоживание – снижение качества добытой руды из-за примешивания пустой породы, – а также анализировать отклонения фактических шпуров от проекта. Шпуры – это пробуренные в горной породе отверстия для размещения зарядов при проведении взрывных работ. Контроль их расположения относительно проекта позволяет оценивать качество бурения и повышать точность последующих горных работ.

«Цифровизация дает нам возможность принимать производственные решения, опираясь на более полные данные о том, что фактически происходит под землей. Переход от плоского представления рудника к трехмерному позволит специалистам видеть взаимное расположение выработок и рудного тела, анализировать изменения в пространстве и эффективнее планировать дальнейшие работы», – сказал генеральный директор «Олкона» Николай Селезнев.

Полное сканирование Оленегорского подземного рудника и формирование его 3D-модели планируется завершить в декабре 2026 г.