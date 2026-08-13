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Минцифры: карту болельщика оформили уже 4 млн человек

Российская Премьер-Лига в разгаре. Болельщики активно ходят на стадионы. В этом сезоне они оформили уже 60 тыс. карт болельщика, это новые посетители матчей. За всё время было оформлено 4 млн карт. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры.

Кто оформляет карты: женщины — 37%; мужчины — 63%.

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Карта болельщика нужна для посещения матчей РПЛ, финального матча Кубка России и Суперкубка России. Она позволяет купить билет и пройти на стадион. Оформить её можно в приложении «Госуслуги Карта болельщика», на портале «Госуслуг» и в МФЦ.

С этого года болельщики могут не только следить за матчами любимых команд, но и соревноваться сами. В приложении «Госуслуги Карта болельщика» запущен Чемпионат болельщиков. Заработать очки можно, посещая игры, угадывая исходы матчей и отвечая на вопросы викторин. Выиграть можно встречу с главным тренером сборной России, абонементы на домашние матчи и другие призы. Главный приз — электромобиль.

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