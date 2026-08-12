Globus добавил в ИИ-платформу «Контекст» административный слой для управления пользователями и данными

ИТ-интегратор Globus выпустил обновление собственной корпоративной ИИ-платформы «Контекст». В продукте появился административный слой: инструменты для управления пользователями, языковыми моделями, источниками данных и политиками работы ИИ внутри компании. Об этом CNews сообщили представители Globus.

ИИ-платформа «Контекст» – управляемая корпоративная среда для работы с документами, задачами и внутренними знаниями организации. Объединяет языковые ИИ-модели, готовые бизнес-сценарии и специализированных помощников в едином защищенном контуре. Включена в реестр российского ПО.

Обновление затрагивает сценарии, в которых сотрудники работают с внутренними документами, персональными данными и договорами. Администраторы теперь могут настраивать права доступа, подключать корпоративные источники и задавать правила работы платформы через единый интерфейс.

Поддерживается подключение нескольких языковых моделей одновременно — для разных задач внутри одного контура. Это дает компании гибкость: для анализа документов может использоваться одна модель, для генерации текстов — другая, для поиска по знаниям или обработки сложных запросов — третья.

«Мы видим, что компании все чаще фокусируются не только на возможностях ИИ, но и на том, как им управлять. Для нас это принципиальный момент: корпоративная платформа должна давать не только удобный интерфейс для сотрудников, но и понятный административный слой для ИТ, ИБ и владельцев процессов», — отметил технический директор Globus Дмитрий Лемайкин.

В Globus считают, что управляемость станет одним из главных требований к корпоративным ИИ-решениям. Чем глубже искусственный интеллект встраивается в ежедневную работу, тем важнее для компаний сохранять контроль над данными и результатами работы системы.