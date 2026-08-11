Ученые РТУ МИРЭА создали программу для контроля чистоты семян подсолнечника

Разработчики из РТУ МИРЭА создали программный модуль, который в реальном времени оценивает качество очистки семян подсолнечника, определяя процентное содержание примесей. Сегодня контроль за сепарированием часто требует остановки линии и ручной проверки проб, что замедляет производство и оставляет место для человеческой ошибки. Новая программа, работающая на стандартном промышленном компьютере, позволит операторам непрерывно следить за чистотой семенного материала и своевременно корректировать процесс. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА.

Подготовка семян подсолнечника — ответственный этап в масложировой промышленности и семеноводстве. От того, насколько качественно отделены сорные примеси, битые ядра и посторонние включения, зависит и выход масла, и всхожесть посевного материала. Традиционно контроль за сепарированием проводится периодически: оператор останавливает линию, отбирает пробу, визуально оценивает ее или взвешивает на весах. Это занимает время, снижает производительность и не дает полной картины в динамике.

«Чистота семян — это основа качества будущего масла или урожая. Раньше контроль был "точечным": остановил линию, взял пробу, посмотрел. А между этими точками могло пройти полчаса, за которые через сепаратор прошли тонны материала с неправильными настройками. Наша программа работает непрерывно, видит каждый участок потока и сразу показывает, все ли в порядке», — сказал Владислав Благовещенский, кандидат технических наук, доцент кафедры промышленной информатики РТУ МИРЭА.

В РТУ МИРЭА разработали программу, которая позволяет вести контроль непрерывно. Модуль устанавливается на компьютер, подключенный к камере над конвейером или сепаратором. В режиме реального времени программа анализирует изображения движущегося потока семян, автоматически определяет процентное содержание примесей и выводит данные оператору. Если уровень загрязненности превышает заданный порог, система может подать сигнал для корректировки работы оборудования.

«Особенно ценна эта система для семеноводческих хозяйств, где чистота материала напрямую влияет на всхожесть. Даже небольшой процент сорных примесей может снизить качество посевного материала, а значит, и будущий урожай. Наша программа позволяет контролировать этот параметр строго и объективно, без человеческого фактора. Это повышает эффективность производства и дает уверенность в качестве готового продукта», — сказал Владислав Благовещенский.

Программа зарегистрирована в Реестре программ для ЭВМ. Она может использоваться как самостоятельно, так и в составе цифровых приборов для контроля качества на линиях по переработке семян подсолнечника. В перспективе разработчики планируют адаптировать систему для контроля других видов семян и сыпучих продуктов.

Программа предназначена для использования в агропромышленном производстве на этапах подготовки и калибровки семенного материала, а также на маслоэкстракционных заводах при входном контроле сырья.