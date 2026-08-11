«Логистическая платформа ATI.SU» ускорила поиск грузов для перевозчиков

«Логистическая платформа ATI.SU» запустила новый алгоритм, который объединяет похожие и дублирующиеся грузы в стопки. Это решение упорядочило выдачу – теперь перевозчики тратят меньше времени на сравнение заявок и быстрее находят выгодный груз. Об этом CNews сообщили представители «Логистической платформы ATI.SU».

На «Логистической платформе ATI.SU» ежедневно публикуются тысячи заявок на грузоперевозки. При этом некоторые грузы могут повторяться. Например, экспедиторы намеренно дублируют грузы, пытаясь занять больше места в поисковой выдаче и быстрее получить отклик. Иногда внутри одной компании работает несколько логистов, которые по-разному ищут перевозчиков на один и тот же груз: один добавляет его на ATI.SU, второй – копирует с другой площадки.

Такая практика дает обратный эффект. Перевозчики воспринимают дубли как засорение выдачи – им приходится тратить больше времени на поиск релевантных предложений и сверку деталей. В результате перевозчики скрывают такие грузы из выдачи, а иногда добавляют заказчиков в черный список. В итоге проигрывают все: перевозчик теряет время, грузовладелец или экспедитор – отклики и репутацию.

Новый алгоритм включает два уровня проверки новых грузов. На первом этапе система запрещает создание идентичных грузов – полных копий, в которых совпадают все параметры: маршрут, тоннаж, тип кузова, условия оплаты. Если пользователь пытается опубликовать такой груз, он получает сообщение об ошибке и предложение скорректировать предыдущую публикацию.

На втором этапе система выявляет похожие грузы с минимальными различиями. Например, разные ставки, небольшие отличия в весе – все это не считается основанием для создания отдельной публикации. Грузы с существенными отличиями – например, с другим классом опасности ADR или маршрутом – считаются новыми. Алгоритм анализирует не только технические параметры, но и контекст, чтобы отличать разные предложения от искусственно размноженных.

Похожие грузы группируются в стопки. Они формируются как внутри одной фирмы – когда несколько логистов одной компании создали одинаковые заявки, так и в рамках всей платформы – когда разные компании опубликовали предложения, которые выглядят как один и тот же груз, но от разных заказчиков.

В стопке похожих грузов от одной компании показывается только один груз с самой высокой ставкой. Остальные находятся под кнопкой, но пользователь видит, что у этой фирмы есть несколько аналогичных предложений.

В стопке похожих грузов, собранных со всей платформы, видны первые три заявки. При ранжировании учитываются не только ставка, но и надежность компании: в топ выходят грузы от фирм с высоким рейтингом, положительной историей и без претензий. Если у фирмы много претензий, даже при более высокой ставке ее груз не попадет в число раскрытых.

«Платформа ATI.SU последовательно работает над тем, чтобы поиск грузов для перевозчиков был максимально быстрым, удобным и прозрачным. При этом для нас важно, чтобы все участники грузоперевозки могли решать свои задачи на нашей платформе. Поэтому у заказчиков есть инструменты для цивилизованного продвижения своих грузов, которые не раздражают исполнителей и не бьют по репутации», – отметил Святослав Вильде, основатель и директор «Логистической платформы ATI.SU».