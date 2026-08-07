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В рамках мер поддержки продавцов и владельцев ПВЗ Wildberries запустит программу по открытию партнерских хабов для хранения товаров

Wildberries (входит в группу RWB) начинает тестирование новой партнерской программы по открытию хабов для хранения и обработки товаров. Инициатива станет частью комплекса мер поддержки партнёров платформы. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Владельцы и арендаторы подходящих помещений смогут открыть партнерский хаб и получать вознаграждение за обработку, хранение и отгрузку товаров продавцов маркетплейса.

На текущем этапе Wildberries принимает заявки от владельцев и арендаторов помещений из всех регионов России. Дальнейшая география проекта будет определяться с учётом интереса потенциальных партнеров.

«Мы запустили еще одну опцию для наших партнеров, новую партнерскую программу дополнительно к действующей модели FBW. Это позволит быстрее доставлять товары клиентам, а владельцам ПВЗ и предпринимателям с подходящими помещениями — расширить свои возможности и получить дополнительный источник дохода», — отметила глава RWB и основатель Wildberries Татьяна Ким.

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Партнерские хабы будут принимать, собирать и отгружать товары, а также доставлять их в сортировочные центры.

Подать заявку и ознакомиться с требованиями к помещению и условиями сотрудничества можно на сайте sklad.wb.ru.

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