Режим самозанятости одобряет каждый третий россиянин, каждый второй затрудняется с оценкой

Каждый третий экономически активный россиянин положительно оценивает налоговый режим для самозанятых. В опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Налог на профессиональный доход, который позволяет гражданам легально вести предпринимательскую деятельность без регистрации ИП, был введен в России в 2019 г. Сегодня число самозанятых уже превысило 16,8 млн человек. Как же относятся россияне к этому спецрежиму? Согласно данным опроса, 34% респондентов его одобряют («Режим действительно помог многим людям выйти из “серой зоны”»; «Очень удобно для подработки»; «Удобно оформлять статус, удобно платить налог, посильная налоговая ставка»), 15% высказываются против («Работодатели могут использовать самозанятость для сокрытия трудовых отношений»; «Не все социальные гарантии и выплаты есть для самозанятого»; «Низкий лимит дохода»), а каждый второй (51%) затрудняется с ответом («Не интересуюсь. Работаю в найме по ТК с полным соцпакетом»).

Среди тех, кто в настоящий момент имеет открытый статус самозанятого, уровень одобрения достигает 65%. Среди тех, кто ранее пробовал самозанятость, но закрыл ее, — 39%. Среди граждан, которые никогда не регистрировались в качестве самозанятого, одобряют этот налоговый режим всего 23%, а 64% не могут дать оценку.

Судя по комментариям участников опроса, россияне нередко регистрируют статус самозанятого для конкретного проекта, подработки или временной занятости. Когда деятельность завершается, они закрывают этот статус. В некоторых случаях отказаться от статуса самозанятого требуют работодатели при трудоустройстве, также он мешает встать на учет в центры занятости и получать пособие. Еще одна из возможных причин закрытия — увеличение доходов и переход на другие режимы налогообложения. В целом же для россиян регистрация самозанятости — это, скорее, вынужденная мера и большинство по-прежнему стремится работать по трудовым договорам.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 389

Время проведения: 20-31 июля 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.