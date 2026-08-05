Positive Technologies планирует размещение нового выпуска биржевых облигаций

Positive Technologies готовится к размещению нового выпуска биржевых облигаций. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Ожидаемый объем выпуска составит 5 млрд руб., ставка купона — «плавающая», с ожидаемым уровнем спреда на уровне не более КС ЦБ + [1,5–2]% годовых (от 150 до 200 базисных пунктов к действующей ключевой ставке Банка России). Срок обращения нового выпуска облигаций составит около 2,5 года (930 дней). Привлеченные средства планируется направить на повышение финансовой устойчивости компании, создание резервного портфеля ликвидности в условиях текущих благоприятных рыночных условий, а также рефинансирование и оптимизацию долгового портфеля.

Принять участие в размещении смогут как институциональные, так и розничные инвесторы. Прием заявок запланирован на 7 августа 2026 г. с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Подать заявку можно будет через крупнейшие банки и брокерские компании.

«Positive Technologies при формировании портфеля заимствований, в первую очередь, ориентируется на долгосрочные инструменты: сегодня наш долговой портфель на 100% состоит из облигаций с комфортными сроками погашения. Текущая ситуация на рынке, характеризуемая высокими объемами ликвидности и растущим интересом инвесторов к размещениям долговых бумаг высококлассных и финансово устойчивых эмитентов, позволяет нам реализовать размещение облигаций на выгодных условиях. Таким образом, мы повысим финансовую устойчивость компании, гарантированно обеспечив все потребности в инвестициях в R&D, а также будем заранее готовы к рефинансированию выпуска облигаций, погашение которого запланировано на декабрь 2026 г. Мы уверены, что новое размещение встретит высокий спрос со стороны инвесторов на фоне уверенных результатов Positive Technologies за первое полугодие 2026 г., финансовой стабильности и высоких кредитных рейтингов компании», — отметил Андрей Кузин, операционный директор Positive Technologies.

В настоящий момент у компании два действующих кредитных рейтинга. В марте 2026 г. АКРА подтвердило высокий кредитный рейтинг AA– (RU), изменив прогноз на «Позитивный», что означает высокую вероятность повышения рейтинга в течение ближайших 12–18 месяцев. Агентство «Эксперт–РА» в рамках ежегодной актуализации кредитного рейтинга в июне 2026 г. подтвердило рейтинг Positive Technologies на высоком уровне ruAA, повысив прогноз с «Развивающегося» на «Стабильный».

Ознакомиться с информацией о выпуске можно на сайте компании для инвесторов.