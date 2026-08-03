Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«StarLine Навигатор» покажет, где есть топливо и сколько придется ждать на АЗС

В условиях повышенного спроса на топливо и очередей на автозаправочных станциях российские автомобилисты получили новый инструмент для планирования поездок. В приложении «StarLine Навигатор» появилась актуальная информация о наличии топлива на АЗС, их загруженности и прогнозе времени ожидания. Об этом CNews сообщили представители StarLine.

Для расчета прогноза используются обезличенные данные миллионов пользователей StarLine. Алгоритмы анализируют динамику посещаемости автозаправочных станций и время пребывания автомобилей на их территории, после чего формируют прогноз загруженности и предполагаемого времени ожидания.

«Сегодня для автомобилистов важно понимать, где можно быстро заправиться. Мы добавили в StarLine Навигатор информацию, которая помогает экономить время и принимать решение еще до приезда на АЗС», – сказали в НПО «СтарЛайн».

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

«StarLine Навигатор» – навигатор с возможностью управления охранными и сервисными функциями автомобиля в едином интерфейсе. Для построения маршрутов и оценки дорожной ситуации используются обезличенные данные миллионов пользователей StarLine, благодаря чему информация о дорожной обстановке и времени в пути остается актуальной.

Приложение работает на всей территории России и доступно для бесплатного скачивания в Google Play, App Store и RuStore.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему виртуальный рабочий стол становится базовым вариантом для ИТ-инфраструктуры

Новые правила для Android сделают невозможной установку приложений из RuStore за рубежом

Программные роботы, ИИ-инфлюенсеры и война с маркетплейсами: о чем говорят ритейлеры

Теперь как в армии. Wildberries запретила смартфоны на складах. Разрешены только кнопочные телефоны без камер

ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году

Россия под атакой. Хакеры бьют по компаниям сложными схемами. Киберзащита этого не замечает

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM

Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра

Лучшие приложения для защиты и поддержки зрения: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще