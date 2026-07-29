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Логистическая платформа Loginet для подготовки бизнеса к обязательным цифровым накладным запустила «Тренажер ЭТрН»

Разработчик логистической платформы Loginet открыл для грузовладельцев и экспедиторов доступ к «Тренажеру ЭТрН». Сервис позволяет моделировать цепочки поставок и подписывать титулы без отправки данных в ГИС ЭПД и риска получить штрафы. Об этом CNews сообщили представители Loginet.

По данным внутреннего исследования Loginet, ручное заполнение одной электронной транспортной накладной (ЭТрН) занимает у обычного пользователя от 10 до 15 минут, а у опытного оператора — не менее 6 минут. Для компаний с оборотом в сотни отгрузок в день отсутствие автоматизации процессов грозит коллапсом при переходе на новые стандарты.

Тренажер позволяет протестировать автоматическое заполнение титулов. Система самостоятельно верифицирует контрагентов и подтягивает данные из базы платформы. Это сокращает время оформления одного документа до 30 секунд. Интеграция тестовой среды реализована на базе решений оператора ЭДО «СКБ Контур».

«Нормативные требования ГИС ЭПД жестко регламентируют порядок заполнения и последовательность подписания титулов накладной, — сказал Олег Жендубаев, генеральный директор Loginet. — Система не прощает ошибок ручного ввода. Наша тестовая среда создана для того, чтобы компании могли отработать новые бизнес-процессы в безопасном контуре и зайти в реформу без регуляторных и финансовых рисков».

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Что можно протестировать в «песочнице»: сквозные процессы TMS: заполнение, маршрутизация и валидация данных накладных внутри ИТ-системы управления логистикой; экспедиторские схемы: моделирование сложных цепочек, включая генерацию первого титула экспедитором и автоматическое подключение грузовладельца в статусе «наблюдателя»; взаимодействие ролей: распределение цифровых доступов между всеми участниками цепочки поставок.

Тестовая среда «Тренажер ЭТрН» уже открыта для действующих и пилотных клиентов логической платформы Loginet.

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