Билет за неделю до вылета — новая норма? Горизонт бронирования изменился за последние два года

Расхожий совет «покупайте билеты заранее — так дешевле» перестаёт работать на практике. Анализ реальных бронирований показал: большинство туристов покупают авиабилеты не за месяцы, а за одну–четыре недели до вылета. Данные приведены на основе бронирований авиабилетов в системе «Мой Агент» за период июнь–август 2025 г. и июнь–август 2026 г. (по состоянию на конец июля 2026 г.; данные за летний сезон 2026 г. являются предварительными). Об этом CNews сообщили представители «Мой Агент».

Внутренние и международные рейсы: разный ритм бронирования

На внутренних направлениях горизонт бронирования короче: подавляющее большинство билетов покупают в пределах 30 дней до вылета, а пик приходится на последнюю неделю перед рейсом. На международных линиях картина смещена чуть дальше — здесь выше доля тех, кто покупает билет за два–три месяца до поездки. Разница объяснима: оформление визы и более сложная логистика вынуждают планировать заранее.

Всего в анализ вошло более 200 тыс. бронирований на внутренние рейсы и свыше 40 тыс. — на международные за летние сезоны 2025 и 2026 г. Сравнение двух сезонов показывает: на международных направлениях тенденция к более позднему бронированию уже заметна — доля билетов, купленных в пределах месяца до вылета, выросла с 64% в 2025 г. до 68% в 2026 г., хотя нынешний сезон еще не завершен. По внутренним рейсам эта доля пока ниже прошлогодней (60% против 76%), но связано это с тем, что сезон 2026 г. в разгаре: часть летних поездок будет забронирована уже ближе к вылету, и по итогам сезона показатель, ожидаемо, подрастет.

Спрос нарастает плавно, а не скачком

Число бронирований увеличивается по мере приближения даты вылета постепенно, без резких скачков в последний день. Это говорит не о панической покупке «горящих билетов», а о постепенном принятии решения: сначала выбирают направление и даты, затем следят за ценами и лишь потом фиксируют покупку.

Поскольку основная масса решений принимается в последние одну–четыре недели перед вылетом, именно на этот период авиакомпании и агентства чаще ориентируют спецпредложения. Это не значит, что билет «в последний момент» всегда выгоднее заранее купленного — цены зависят от направления, сезона и перевозчика. Но с точки зрения спроса именно последние две недели перед вылетом — время, когда стоит внимательнее следить за динамикой цен.

Что это значит для туристов

Не откладывать оформление визы и других документов на поездку, даже если сам билет решено купить в последний момент: виза оформляется не за один день, и на международных направлениях именно сроки её получения чаще всего мешают вылететь тогда, когда хочется.

Следить за ценами в последние одну–две недели перед вылетом: именно тогда решение принимает большинство путешественников, а значит, в этот период активнее и предложения агентств.

Что это значит для туристического бизнеса

Пересмотреть горизонт прогноза спроса и запасы мест под «горящий» спрос на массовых направлениях — основной объём бронирований формируется близко к вылету.

Кампании раннего бронирования работают хуже на массовых внутренних направлениях: фокус эффективнее смещать на удержание клиента в последние две–четыре недели перед его вылетом.

На международных направлениях остается больше времени для кросс-предложений — страховки, трансфера, отеля, — поскольку решение о поездке там принимается в среднем немного раньше.