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«Купер» запустил витрину пожертвований для фонда помощи животным

В сервисе «Купер» появился магазин благотворительного фонда «Верность». Об этом CNews сообщил представитель «Купера».

Сделать пожертвование можно за несколько кликов — для этого достаточно открыть раздел «Цифровые товары» в приложении сервиса доставки «Купер», выбрать магазин фонда «Верность» и оформить сертификат так же, как обычную покупку.

На каждой карточке — реальное фото собаки или кошки из фонда, так что пользователи могут не только сделать пожертвование, но и познакомиться с историями подопечных. После оплаты на электронную почту приходит чек, как при любой покупке в сервисе. «Купер» перечисляет фонду полную стоимость такого заказа.

Новый формат позволяет сделать благотворительность частью повседневного пользовательского опыта. Для оформления пожертвования не нужно переходить на сторонние сайты, регистрироваться или заполнять дополнительные формы — весь процесс происходит внутри приложения «Купера», в разделе «Цифровые товары».

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«Мы сейчас активно развиваем направление товаров для животных, и в том числе стараемся поддерживать нуждающихся питомцев, поэтому благотворительность — часть нашей стратегии. Теперь пользователи могут присоединиться к нашей инициативе и помогать тем, кому это действительно нужно», — отметил представитель «Купера».

«Для нас это сотрудничество открывает огромные перспективы: оно не просто позволит нам накормить, вылечить и пристроить в любящие семьи гораздо больше бездомных кошек и собак, рассказать большему количеству людей о важности ответственного отношения к животным, но и доказывает, что, объединив усилия бизнеса, НКО и общества, мы можем решать даже самые сложные социальные задачи на совершенно новом уровне», — отметила директор фонда «Верность» Елена Афрова.

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