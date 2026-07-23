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Новый сервис «Проверка ссылок», «Краткий пересказ» документов госорганов и другие новшества в летнем обновлении системы «КонсультантПлюс»

В июле 2026 г. обновилась справочная правовая система «КонсультантПлюс». Добавлены новый сервис «Проверка ссылок», новая функция «Краткий пересказ» для документов административной практики, улучшена карточка поиска судебной практики, у организаций здравоохранения теперь есть свой собственный профиль. Об этом CNews сообщили представители компании «КонсультантПлюс».

С помощью нового сервиса «Проверка ссылок» вы можете быстро обновить и проверить свои документы (договоры, исковые заявления, нормативно-технические акты и др.), если в них есть ссылки на НПА, судебную практику, технические нормы, перепроверить ответы нейросетей. Просто загрузите документ в сервис – он расставит ссылки на НПА и проверит на актуальность правовые нормы, которые упомянуты. По результатам анализа вы получите отчет с результатами проверки и документ с добавленными ссылками на систему «КонсультантПлюс».

Обновилась карточка поиска судебной практики. Все поля карточки теперь сгруппированы по смысловым блокам: «Поиск по ситуации», «Реквизиты документа», «Участники» и др. Появились новые поля для поиска – «ИНН/ОГРН», «Наименование». С их помощью можно узнать, в каком процессуальном статусе выступала та или иная компания по судебному делу: истец это, ответчик или третье лицо и др. Новый дизайн упростит навигацию и сделает поиск удобнее.

Краткий пересказ для административной практики – новая функция на основе искусственного интеллекта. С ним пользователь получит выжимку документа госоргана, не читая его целиком. Краткий пересказ: быстро погрузит в суть дела и выделит главное; сэкономит время на анализе документа, кратко расскажет об обстоятельствах дела и выводах госоргана; перескажет текст понятным языком.

В аннотациях к документам административной практики добавлена новая кнопка «Выводы». С ее помощью пользователь получит список ключевых выводов госоргана, сгенерированный искусственным интеллектом. Появились новые фильтры для уточнения поиска: «Сфера регулирования», «Поиск по обстоятельствам спора».

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Новый профиль для организаций здравоохранения – это уже 10-й профессиональный профиль в системе «КонсультантПлюс». Свой профиль – это своя стартовая страница, лента новостей по здравоохранению, специальные подсказки и результаты поиска, список документов, которые чаще всего нужны в работе, справочная информация и др. Пользователям системы, которые работают в сфере здравоохранения, теперь станет комфортнее работать.

Новые сервисы и возможности помогут специалистам быстрее находить ответы на свои вопросы.

Обновление доступно пользователям офлайна. Сервис «Проверка ссылок» доступен пользователям и офлайна, и онлайна.

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