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29% работодателей готовы принять в штат кандидатов, уволенных по статье, 49% — нет

Соискателей, уволенных с предыдущей работы по статье 81 ТК с плохой формулировкой готовы рассмотреть 3 из 10 компаний, тогда как каждая вторая откажет им сразу. В опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие представители 1 тыс. компаний из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Сегодня доля компаний, которые категорически не принимают на работу сотрудников, уволенных по статье 81 ТК с негативной формулировкой, достигла 49% (в 2024 г. было 45%). За последние два года готовность рассматривать таких соискателей в рамках общего конкурса снизилась с 18% до 11%. Но выросла доля тех, кто все же идет на исключения время от времени: сейчас таких 18% против 14% в 2024 году. Чаще всего решения зависят от того, на какую позицию претендует кандидат, а иногда уволенным по статье предлагают должности ниже прежнего уровня или с меньшей зоной ответственности.

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Наибольшую лояльность к соискателям, уволенным по статье, демонстрируют предприятия транспортно-логистической отрасли, ритейлеры и промышленные компании — отрасли, которые испытывающие бо́льшую нехватку персонала. А вот государственные учреждения, в том числе образовательные и медицинские организации, почти всегда отказывают.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 193. Время проведения: 6—17 июля 2026 г. Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала. Размер выборки: 1 тыс. респондентов.

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