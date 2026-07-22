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Разумный венчур. Как стартапы выходят в промышленность

В Москве представители науки, бизнеса и венчурных фондов обсудили, как превратить стартап в отраслевую технологию и в каких решениях сейчас нуждается промышленность. Встреча с учеными и разработчиками состоялась в ходе конференции «Разумный венчур». Индустриальным партнером мероприятия выступила компания «Газпром нефть», научными — Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и технопарк «Научный парк МГУ».

Диалог с крупным бизнесом

Эксперты отметили, что сейчас перед страной стоят вызовы, связанные с добычей трудноизвлекаемых запасов и инновационным развитием — это требует от промышленности новых наукоёмких решений. Во время открытого диалога команды стартапов узнали у крупных заказчиков, как запустить свой проект и довести его до реального производства.

Кооперация с крупным бизнесом дает разработчикам доступ не только к финансовым инструментам, но и к экспертизе и производственной инфраструктуре компаний. Это позволяет быстро проверить гипотезы, доработать продукт, найти свою нишу и вывести решение на рынок.

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Среди таких примеров эффективной кооперации назвали систему открытых инноваций «Газпром нефти». Она помогает стартапам и молодым изобретателям реализовать замысел от уровня идеи. Компания оказывает экспертную поддержку, дает доступ к производству для испытания и доработки решений. На помощь могут рассчитывать стартапы как из нефтегазового сектора, так и химической, пищевой и смежных отраслей.

Ставка на стартапы

Помимо этого, на конференции подвели итоги конкурса инновационных проектов «Формула роста». Соорганизатором конкурса стал «Научный парк МГУ». Из 248 заявок инвесторы и эксперты отобрали перспективные проекты — эти команды получат финансирование на развитие своих разработок. Стартапы-финалисты привлекут инвестиции венчурных фондов и продолжат интеграцию технологий в масштабные промышленные проекты.

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