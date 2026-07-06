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«Обит»: отказоустойчивость инфраструктуры все чаще зависит от инженерной экспертизы

Оператор ИТ-решений «Обит» отмечает, что в условиях оптимизации ИТ-бюджетов компании все чаще решают задачу отказоустойчивости за счет инженерных подходов, а не расширения парка оборудования.

Такой подход специалисты «Обит» применили при создании отказоустойчивой виртуальной инфраструктуры между двумя территориально разнесенными дата-центрами для нового промышленного предприятия. Перед командой стояла задача обеспечить непрерывную работу информационных систем даже в случае полного выхода из строя одного из дата-центров. Одним из ключевых требований проекта стала реализация на базе стандартных возможностей текущей платформы виртуализации без привлечения специализированных систем хранения данных.

Инженерное решение включало создание распределенного кластера между двумя территориально разнесенными дата-центрами с синхронной репликацией данных и автоматическим восстановлением сервисов. При этом распределенный кластер, одновременно работающий в двух дата-центрах, предъявляет значительно более высокие требования к инфраструктуре, чем обычный кластер в пределах одной площадки. Основной объем работ пришелся на проектирование и настройку сетевого взаимодействия, развертывание системы хранения, а также комплексное тестирование аварийных сценариев: отказов отдельных серверов, потери сетевых соединений, отключения коммутаторов, нарушения связи между площадками и полного выхода из строя одного из дата-центров.

По оценке специалистов компании, сегодня при построении критически важных инфраструктур основными факторами отказоустойчивости становятся качество проектирования и настройки всех компонентов архитектуры и всестороннее моделирование аварийных сценариев. Такой подход позволяет существенно сократить время простоя, минимизировать риск потери данных и обеспечить централизованное управление виртуальной инфраструктурой без иррационального увеличения затрат на оборудование.

«В реальных проектах почти никогда не бывает идеальных условий. Где-то есть ограничения по бюджету, где-то нельзя менять существующую инфраструктуру, где-то приходится работать в рамках уже выбранной платформы. Поэтому успех проекта определяется не столько стеком, сколько тем, насколько грамотно инженеры умеют использовать доступные технологии, проектировать надежные решения и проверять работу системы в реальных сценариях отказа», — отметил Кирилл Тимофеев, руководитель ИТ-департамента «Обит».

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