Компании сфер услуг теперь могут настраивать показы постов в «Яндекс Ритме» на пользователей из конкретных регионов и городов

Компании и частные специалисты из сферы услуг теперь могут публиковать посты в «Яндекс Ритме» и выбирать города и регионы, в которых их увидят в ленте сервиса. Благодаря этому отели, туроператоры, дизайнеры интерьеров, салоны красоты, барбершопы и другие бизнесы в категории услуг смогут точнее настраивать географию показов постов в «Ритме» и привлекать больше клиентов в конкретных местах. В «Ритме» уже представлен контент от 2500 бизнесов, предоставляющих услуги.

«Яндекс Ритм» — бесплатный сервис с персональной рекомендательной лентой контента от брендов и блогеров. Он помогает бизнесам продвигать свои товары и услуги с помощью фото и видео, блогерам — выходить на новую аудиторию, а пользователям — вдохновляться на покупки. Сервис доступен в веб-версии и мобильном приложении. Контент «Ритма» может показываться также на главной странице «Яндекса» и в приложении «Яндекс с Алисой AI».

Чтобы клиенты могли планировать визиты, компании и частные специалисты могут добавлять ссылки на сервисы бронирования: например, Dikidi и Yclients. Так пользователи смогут не только быстрее найти нужную услугу, но и сразу из публикации перейти к записи на нее.

Всем категориям бизнеса в «Яндекс Ритме» доступна статистика по охватам, показам в ленте, взаимодействиям с аккаунтом и другим показателям. Благодаря этому, бизнес может проанализировать стратегию продвижения и настроить ее под конкретные цели.

Публикации компаний сферы услуг отображаются наряду с другими постами в ленте «Ритма» и могут попасть в рекомендательную ленту на главной странице ya.ru.