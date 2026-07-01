Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Компании сфер услуг теперь могут настраивать показы постов в «Яндекс Ритме» на пользователей из конкретных регионов и городов

Компании и частные специалисты из сферы услуг теперь могут публиковать посты в «Яндекс Ритме» и выбирать города и регионы, в которых их увидят в ленте сервиса. Благодаря этому отели, туроператоры, дизайнеры интерьеров, салоны красоты, барбершопы и другие бизнесы в категории услуг смогут точнее настраивать географию показов постов в «Ритме» и привлекать больше клиентов в конкретных местах. В «Ритме» уже представлен контент от 2500 бизнесов, предоставляющих услуги.

«Яндекс Ритм» — бесплатный сервис с персональной рекомендательной лентой контента от брендов и блогеров. Он помогает бизнесам продвигать свои товары и услуги с помощью фото и видео, блогерам — выходить на новую аудиторию, а пользователям — вдохновляться на покупки. Сервис доступен в веб-версии и мобильном приложении. Контент «Ритма» может показываться также на главной странице «Яндекса» и в приложении «Яндекс с Алисой AI».

Чтобы клиенты могли планировать визиты, компании и частные специалисты могут добавлять ссылки на сервисы бронирования: например, Dikidi и Yclients. Так пользователи смогут не только быстрее найти нужную услугу, но и сразу из публикации перейти к записи на нее.

Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: Практически все классы защитных систем уже представлены на российском рынке
Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: Практически все классы защитных систем уже представлены на российском рынке безопасность

Всем категориям бизнеса в «Яндекс Ритме» доступна статистика по охватам, показам в ленте, взаимодействиям с аккаунтом и другим показателям. Благодаря этому, бизнес может проанализировать стратегию продвижения и настроить ее под конкретные цели.

Публикации компаний сферы услуг отображаются наряду с другими постами в ленте «Ритма» и могут попасть в рекомендательную ленту на главной странице ya.ru.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Частные облака как новая ступень эволюции ИТ-инфраструктуры

Это ваши проблемы. Wildberries разом отказала всем продавцам в компенсации ущерба из-за ударов БПЛА

CNewsMarket опубликовал первый рейтинг СЭД с Искусственным Интеллектом

Легендарный российский ритейлер электроники без предупреждения закрыл свои сайт и приложения. Судьба розничных магазинов под вопросом

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

Wildberries купил огромную онлайн-аптеку с сетью по всей России

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор DEMIAND HARRINGTON DK-5100: аэрогриль, который готовит сам

Показать еще

Наука

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Показать еще