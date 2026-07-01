Генеральным директором СДЭК назначен Павел Кузнецов

С 1 июля 2026 г. генеральным директором СДЭК назначен Павел Кузнецов. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Павел Кузнецов обладает многолетним опытом управления технологическими и инфраструктурными компаниями. Он занимал руководящие должности в телекоммуникационном и ИТ-секторах, в том числе возглавлял системного интегратора «Ситроникс», руководил МГТС и бизнесом МТС в Московском регионе. В частности, Павел Кузнецов отвечал за реализацию программы цифровой трансформации одного из старейших телеком-операторов страны. Павел Кузнецов окончил Пензенский государственный университет имени В. Г. Белинского.

В новой роли Павел Кузнецов сосредоточится на дальнейшем развитии СДЭК как цифровой логистической платформы, усилении ключевых бизнес-направлений, масштабировании сервисов и повышении операционной эффективности компании за счёт технологий, данных и развития инфраструктуры.

Ранее занимавший должность генерального директора СДЭК Артём Ткачёв займется развитием собственных проектов в логистическом бизнесе.