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Wildberries увеличила вместимость складской инфраструктуры на 64%

Wildberries (входит в группу RWB) начинает подготовку к осенне-зимнему сезону. По итогам II квартала 2026 г. вместимость всех складов компании выросла на 64% год к году, лимиты приемки товаров — на 103%, а зоны хранения поставок в коробах увеличились вдвое. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Увеличение складских мощностей обеспечено за счет поэтапной модернизации действующей логистической инфраструктуры и расширения зон поштучного хранения товаров. Дополнительно к началу осеннего сезона компания намерена увеличить количество мест для приема и хранения паллетных поставок.

Сейчас на логистических объектах Wildberries хранится более одного 1 млрд товаров различных категорий.

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«Высокий сезон традиционно становится одним из самых интенсивных периодов для всей логистической инфраструктуры маркетплейса, поэтому мы начинаем подготовку заранее. Уже сегодня мы последовательно увеличиваем складские площади, расширяем зоны хранения и наращиваем мощности по приемке товаров. Опыт прошлого года показал, что даже в периоды пикового спроса и крупных распродаж мы смогли обеспечить стабильную обработку рекордного объема заказов. В этом году наша задача — создать для продавцов еще больше возможностей для размещения товаров и гарантировать комфортную приемку всех категорий продукции к началу осенне-зимнего сезона», — сказала директор по развитию сервисов для продавцов и ключевых клиентов RWB Екатерина Сотник.

На данный момент RWB управляет более чем 209 логистическими объектами общей площадью свыше 5,6 млн кв. м. Наличие развитой складской инфраструктуры позволяет компании сохранять высокую скорость доставки, развивать дополнительную инфраструктуру вокруг логоцентров, предоставлять локальным производителям доступ к широкой сети дистрибуции товара по всей России и странам присутствия.

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